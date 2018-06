Kim şi Trump îşi acceptă invitaţiile reciproce în SUA şi Coreea de Nord - KCNA

”Kim Jong Un l-a invitat pe Trump să vină la Phenian atunci când îi convine, iar Trump l-a invitat de Kim Jong Un săse ducă în Statele Unite. Cei doi lideri au acceptat fiecare cu plăcere invitaţia celuilalt”, scrie KCNA.

Preşedintele american a declarat marţi într-o conferinţă de presă, la finalul summitul din Singapore, că intenţionează să-l invite pe liderul nord-coreean să-l viziteze la Casa Albă.

În drum către Statele Unite, Trump a apreciat că ”s-au făcut multe progrese”.

”Pe drumul de întoarcere după o vizită cu adevărat incredibilă în Singapore. Multe progrese s-au făcut”, a scris Donald Trump pe Twitter la o zi după întâlnirea sa cu Kim Jong Un.

Heading back home from Singapore after a truly amazing visit. Great progress was made on the denuclearization of North Korea. Hostages are back home, will be getting the remains of our great heroes back to their families, no missiles shot, no research happening, sites closing...