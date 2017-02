TVR 1 a lansat un videoclip în care ministrul Florin Iordache este ironizat cu replici din filme româneşti, rostite de actori celebri VIDEO

Materialul video este alcătuit dintr-o scenă în care Florin Iordache îşi spune replica: ”Altă întrebare”, intercalată cu replici din filme româneşti precum ”Moromeţii”, ”Cel mai iubit dintre pământeni” şi ”Nea Mărin miliardar”.



"Ce facem noi, ca cetăţeni cinstiţi, când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el?", "Bă, voi altă treabă n-aveţi decât să pălăvrăgiţi?", "Ce salariu de bază ai?", "Ce-o fi, mă, în capul asta al tău?", "Cine vă recomandă?", "Dar cum îţi permiţi, bă, pârlitule?", "Dacă eu te-aş înjura acum de muierea dumitale, ce-ai să zici?" şi "Păi vezi că eşti prost?", sunt replici din filme româneşti - intercalate cu expresia ”Altă întrebare” - care apar în materialul video realizat de echipa emisiunii ”România9”.



Materialul video are deja peste 6.700 de vizualizări pe canalul de YouTube al TVR şi a devenit viral pe platforma de socializare Facebook, unde a generat 440.000 de vizualizări şi peste 10.500 de distribuiri.

Ionuţ Cristache, realizatorul emisiunii ”România 9”, a acordat Agenţiei de presă News.ro câteva precizări în legătură cu acest videoclip.

”A fost momentul acela de conferinţă şi, gândindu-mă a doua zi ce facem la emisiune, emisiunea fiind serioasă, eu având în trecut o emisiune de satiră («Ca în România», difuzată de Antena 3, n.r.), vorbeam cu echipa – câte întrebări s-ar potrivi la acest răspuns. Toate întrebările din lume. Cu toţii fiind nişte oameni care ne-am uitat la filme româneşti, l-am făcut (videoclipul, n.r.). A fost o iniţiativă a echipei, a pornit pur şi simplu, ca o discuţie”, a spus Ionuţ Cristache, pentru News.ro.

El a precizat că de selecţia secvenţelor din fileme româneşti s-a ocupat un membru al echipei şi că alături de colegii lui intenţiona să realizeze un serial de clipuri similare în care să folosească întrebări celebre din politică, şi din alte zone.



”De selecţie s-a ocupat cineva din echipă. Voiam să lărgim bazinul, să facem un serial cu întrebări celebre din politică, din filme, din diverse zone, dar nu am mai apucat, pentru că au venit peste noi evenimentele. Voiam să facem un remix la un moment dat pe tonuri muzicale”, a mai spus Ionuţ Cristache, pentru News.ro.



Prezentatorul TV a precizat că a intenţionat să difuzeze clipul în cadrul emisiunii ”România 9”, dar a renunţat din cauza evenimentelor care au apărut.



”Am vrut să îl dăm seara, doar că au început evenimentele din Piaţa Victoriei şi după venirea ultraşilor nu s-a mai pretat, am ieşit direct în ştiri, iar a doua seară, aseară, pregătisem să îl dăm pe TV, dar, din nou, s-a întâmplat ceva. Noi voiam să îl dăm luni, dacă se relaxeaxă lucrurile. Am simţit că se mişcă liber şi că va sări, probabil, de un milion, şi am zis că o să îl dăm şi ca ştire de mulţumire undeva luni”, a mai spus Ionuţ Cristache.



Jurnalistul a adăugat că intenţionează să mai realizeze astfel de clipuri alături de echipa sa.



”Pe măsură ce va avansa proiectul şi se va aşeza şi vom avea timp să creştem şi conţinutul online, cu siguranţă vom mai face astfel de clipuri”, a mai spus prezentatorul emisiunii ”România 9.”