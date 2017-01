Răspunsul CNA pentru protestatari: „Vor fi luate măsurile care se impun“. Radu Călin Cristea s-a opus comunicatului: „Cui ne adresăm? Mitingul a fost ilegal“

Membrii CNA au emis un comunicat de presă în răspuns la criticile primite din partea opiniei publice, care acuză instituţia că nu-şi îndeplineşte misiunea. Reprezentanţii forului audiovizual au dat asigurări că a fost monitorizat modul în care posturile de ştiri au reflectat protestele de stradă şi aceste cazuri reprezintă o prioritate a CNA-ului, care mai promite şi luarea măsurilor necesare în cazul derapajelor. Redăm comunicatul integral al CNA, publicat pe site-ul instituţiei:

În contextul protestelor de stradă ce au avut loc în Bucureşti duminică, 29 ianuarie, proteste la care participanţii şi-au manifestat nemulţumirea şi faţă de activitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului, membrii acestui for fac următoarele precizări:

Consiliul este conştient de misiunea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, precum şi al libertăţii de exprimare şi, în egală măsură, trebuie să vegheze la informarea corectă şi obiectivă a publicului.

Menţionăm că departamentul de specialitate din cadrul instituţiei a monitorizat, ca urmare a reclamaţiilor primite şi a autosesizării, posturile de ştiri, cu privire la modul în care acestea au reflectat evenimentele din ultima perioadă, aflate în prezent pe agenda publică. Monitorizarea a cuprins şi zilele în care s-au desfăşurat manifestaţii la Bucureşti şi în alte oraşe din ţară. După finalizarea rapoartelor de monitorizare, acestea vor fi cuprinse cu celeritate pe ordinea de zi a următoarelor şedinţe publice, urmând să fie luate măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legislaţiei audiovizualului.

Ideea comunicatului i-a aparţinut lui Forin Gabrea, iar propunerea sa a fost supusă votului: nouă din cei 11 membri au fost pentru – Florin Gabrea, Valentin-Alexandru Jucan, Orsolya Eva Borsos, Viorel Vasile Buda, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Bogdan Herjeu, Dorina Rusu şi Răsvan Popescu –, în timp ce Monica Gubernat şi Radu Călin Cristea au fost împotrivă.

Florin Gabrea a explicat că nu se poate trece cu vederea faptul că oamenii au protestat şi în faţa instituţiei, dar şi că cererile, pretenţiile, doleanţele opiniei publice priveşte „în mod nemijlocit şi în mod hotărâtor CNA-ul“.

„Această populaţie, cât a fost ea în ce priveşte valoarea aritmetică a numărului, are dreptul să afle şi părerea noastră, dacă nu cumva doreşte să afle mai mult din partea noastră. Am considerat că în acelaşi timp reflectarea acestor demonstraţii în mass-media a fost aşa cum o ştim dintotdeauna, ceea ce arăta că doleanţele, pretenţiile, rugăminţile sau cererile celor din stradă erau mai mult decât întemeiate. Pentru acest motiv am solicitat ca CNA să aibă un punct de vedere şi să răspundă sub o formă sau alta acestor cerinţe şi că nu puteam să ne facem pur şi simplu că nu au vorbit cu noi“, a mai adăugat Gabrea.

Radu Călin Cristea, care nu a fost de acord cu emiterea unui comunicat, şi-a motivat decizia afirmând că mitingul a fost unul „ilegal, în afara legii“ şi că a fost reflectat „relativ echilibrat“ de televiziuni.

„Nu ştim cui ar trebui să adresăm. Cui? În al doilea rând, este vorba de un miting neautorizat, ilegal, în afara legii. Eu sunt foarte riguros în această privinţă (...) Cât priveşte refectarea pe televiziuni, mă refer în special la mitingul ultim, a fost relativ echilibrat. Nu am văzut excese“, a spus membrul CNA.

Dorina Rusu i-a dat o replică lui Cristea, precizând că emiterea comunicatului se adresează opiniei publice şi că forul audiovizual este dator să aibă o poziţie, pentru că este garant al interesului public.

„Comunicatul se adresează, ca toate comunicatele de presă, opiniei publice, poporului, şi cel care a fost în stradă, şi cel care nu a fost în stradă, şi celor care consideră că CNA nu şi-a făcut treaba, şi celor care poate nu sunt interesaţi. O parte a populaţiei a fost nemulţumită de activitatea noastră. Suntem datori să avem o poziţie, pentru că noi suntem garanţi ai interesului public şi trebuie să fim garanţi şi ai libertăţii de expresie, dar şi a informării corecte şi obiective a publicului. De vreme ce acel public care a fost în faţa CNA consideră că noi nu ne-am îndeplinit misiunea, trebuie să răspundem. Treaba asta cu mitingul neautorizat, vă rog să îmi spuneţi câte mitinguri din `90 încoace au fost autorizate - au dat într-un fel sau altul măsura a ceea ce înseamnă democraţia. (...) Ar trebui să comunicăm mai mult, ar trebui, eventual, să avem o conferinţă de presă în care o dată pe lună să spunem ce am făcut, cum am făcut, să explicăm publicului măsurile pe care le-am luat. Mi se pare foarte corect să avem transparenţă şi să nu mai fim blamaţi pentru greşeli pe care nu le-am făcut“, a spus Dorina Rusu, citată de News.ro.

Radu Herjeu, preşedintele şedinţei, a mai supus la vot şi varianta de redactare a comunicatului – una instituţională, fără opinii, sau una cu o opinie, având la bază un text formulat de Florin Gabrea. Şase membri CNA au votat pentru varianta instituţională a comunicatului - Viorel Vasile Buda, Orsolya Eva Borsos, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Bogdan Herjeu şi Răsvan Popescu. Florin Gabrea, Valentin-Alexandru Jucan şi Dorina Rusu au fost împotrivă.

Peste 40.000 de manifestanţi s-au aflat în faţa sediului Guvernului, duminică seară, pentru a protesta faţă de proiectele Executivului vizând graţierea şi modificarea Codurilor Penale, după un marş pe traseul Piaţa Universităţii - Piaţa Unirii - sediul CNA - Ministerul Justiţiei - Calea Victoriei - sediul Avocatului Poporului - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei. Demonstranţii au cerut demisia Guvernului şi au scandat „Cu ordonanţa ne fură speranţa!“. În faţa sediului CNA, manifestanţii au scandat: „Aţi minţit poporul cu televizorul!“.