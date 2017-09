Povestea concurentului X Factor abandonat de mamă în România şi de familia adoptivă din Irlanda: „Mi-am găsit mama biologică, dar a fost rău“

Anton Joseph Banaghan a cântat pe scena show-ului de la Antena 1 piesa „Issues“ (Julia Michaels) şi a fost răsplătit cu ropote de aplauze. De asemenea, publicul a fost emoţionat de drama tânărului.

Anton s-a născut la Suceava, iar primii ani i-a petrecut într-un orfelinat din Iaşi, după ce mama sa l-a abandonat în spital. I s-a oferit şansa la o viaţă normală la vârsta de trei ani, când au fost gata procedurile de adopţie internaţională, iar Anton a ajuns în sânul unei familii din Irlanda. „Nu am ştiut că sunt adoptat până la vârsta de 10 sau 11 ani“, a precizat tânărul.

Din nefericire însă, la vârsta de 12 ani părinţii adoptivi nu l-au mai dorit şi l-au rugat să plece: „Lor li s-a spus că nu pot avea copii, iar în anii 1990 o adopţie dura câţiva ani. La un an şi jumătate după ce ei începuseră demersurile s-a născut şi sora mea... Cred că acest lucru a schimbat ceva pentru ei. Pe la 12 ani mi s-a spus să plec de acasă, am ajuns pe străzi, apoi am intrat în plasament“, a povestit Anton.

El a mărturisit că a încercat să reia legătura, însă aceştia nu doresc să-i răspundă: „Eu le scriu, îi sun, le trimit cadouri în fiecare an, dar nu primesc nimic înapoi. Pentru mine e ca şi cum ai alerga, dar fără să mergi într-o direcţie. Voi avea şi eu familia mea într-o zi, dar voi fi ceea ce nu au fost ei pentru mine. Vreau să fiu mai bun, vreau să vadă cum sunt acum. Nu sunt perfect, nimeni nu este. Recunosc, am făcut greşeli, dar nu meritam ce mi s-a întâmplat.“

În prezent, Anton locuieşte şi lucrează în Gran Canaria (Spania) şi mărturiseşte că i-a fost greu să revină în România, dar şi să aibă curajul de a se înscrie la „X Factor“, însă a făcut aceste lucruri pentru că muzica joacă un rol important în viaţa lui şi a dorit să profite de această şansă. „Muzica e familia mea, este viaţa mea, este prietena mea, e tot ce am.“

Tânărul subliniază însă că deşi are o poveste tristă, acum este fericit şi crede că tocmai aceste greutăţi l-au făcut mai puternic. „Am acceptat ceea ce mi s-a întâmplat. Nu complet, nimeni nu va putea să-mi şteargă trecutul, dar îl folosesc ca pe un imbold ca să merg înainte“, a mărturisit Anton cu ochii în lacrimi.

Anton a spus şi că anul trecut a încercat să-şi găsească mama biologică şi a reuşit, însă nu a ieşit tocmai bine. „Mi-am găsit mama biologică, dar a fost rău. Şi acum nu ştiu pe ce drum să merg, dar toată experienţa asta îmi dă putere. Mi se întâmplă destul de des să mă simt singur şi câteodată îmi este foarte greu, pentru că am nevoie de oameni în viaţa mea. Am nevoie de puţină iubire. E tot ce vreau.“

A participat şi la „X Factor UK“

Anton Banaghan şi-a încercat norocul şi la „X Factor“ din Marea Britanie, în 2015, unde a cântat piesa „Budapest“ de la George Ezra şi a reuşit să primească patru de „Da“ din partea juriului.