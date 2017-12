Interviu cu Ana Munteanu, finalistă Vocea României: ce lecţii a învăţat de la Smiley şi care crede că este cel mai mare atu al ei VIDEO

Ana Munteanu este elevă a Liceului de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din Chişinău şi studiază xilofonul, tobele şi pianul. Talentul l-a moştenit de la părinţi şi spune că dacă va reuşi să iasă învingătoare din finala „Vocea României“ şi-ar dori foarte mult să-şi ajute familia să se mute la Bucureşti, unde să-şi continue, alături de fraţii ei, studiile.

De ce crezi că românii te-au votat de fiecare dată? Cum şi cu ce crezi că ai reuşit să îi cucereşti?

Cred că românii m-au votat de fiecare dată pentru că le-a plăcut felul în care am cântat, trăit şi transmis mesajul fiecărui cântec. Orice pieă e o istorie aparte, de aceea eu încerc să mă transpun în mesajul fiecăreia, pentru că doar aşa poţi ajunge la inima ascultătorului.

Ce relaţie ai cu Smiley, cum este el ca antrenor, ce ai învăţat de la el?

Pe lângă faptul că Smiley este antrenorul meu, am devenit şi prieteni foarte buni. El m-a învăţat să am încredere în ceea ce fac, indiferent de ceea ce gândesc cei din jurul meu. Tot el m-a învăţat şi că trebuie să fac totul cu multă pasiune şi dăruire! M-a făcut să înţeleg că munca pe care o depun zi de zi cu siguranţă va fi răsplătită.

Cum s-a schimbat viaţa ta odată cu Vocea României?

La „Vocea României“ am cunoscut oameni extraordinari, oameni mari care fac lucruri mari. Am înţeles câtă muncă, timp şi efort presupune un asemenea proiect. Am învăţat să mă bucur pentru fiecare dintre colegii mei şi să învăţ câte ceva de la fiecare. De când sunt la „Vocea României“ chiar si viaţa mea virtuală s-a schimbat foarte mult. Mi-am facut mulţi prieteni pe reţelele de socializare, cărora le mulţumesc foarte mult pentru susţinere şi îmi pare rău că nu am timp să le răspund de fiecare dată.

Cu ce gânduri intri în finală? Şi câteva cuvinte despre momentul pe care îl pregătiţi.

Pentru seara de finală îmi doresc să mă simt în primul rând bine, să pot dărui publicului momentele de revelaţie sufletească, iar antrenorul meu, Smiley, să fie mulţumit de prestaţia mea. Îmi doresc să realizez că deja sunt o câştigătoare şi să le demonstrez şi oamenilor că am trecut peste gândul la trofeu. Pentru mine sunt lucruri mai importante, pe care consider că „Vocea României“ mi le-a oferit deja!





Un mesaj pentru telespectatori înainte de finală.

În primul rând, vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare publicului care m-a susţinut, m-a votat şi datorită căruia am ajuns până în finală. Acestui public îi mărturisesc că sunt româncă de la naştere, cu acte în regulă, dar cel mai important este că simt româneşte şi mă simt foarte bine în România! Familia mea de mult timp îşi doreşte să locuiască în Bucureşti, dar tot aşteaptă un moment potrivit.

În cazul în care vei câştiga, în ce ai de gând să investeşti banii?

Dacă publicul va hotărî ca eu să fiu câştigătoarea, voi investi în primul rând banii în dezvoltarea mea muzicală, mi-aş ajuta familia să se mute la Bucureşti, iar pe fratele şi surorile mele să-şi facă studiile aici.

Indiferent dacă vei câştiga sau nu, ce ai de gând să faci mai departe în ceea ce priveşte muzica?

Indiferent de rezultatele finalei, voi continua să cânt şi să fac muzică. Vreau să devin o profesionistă în acest domeniu, un artist.