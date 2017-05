Cristina Ţopescu pleacă de la Antena 3: ce spune prezentatoarea emisiunii „Dincolo de ştiri“

„Anunţ retragerea mea de la Antena 3, retragere pe care am decis-o din motive personale. Le mulţumesc colegilor cu care am lucrat. Gânduri bune din partea mea şi pentru toţi ceilalţi!“, a scris Cristina Ţopescu pe Facebook.

Ea realiza la Antena 3 emisiunea „Dincolo de ştiri“, difuzată sâmbăta de la ora 23.00. La sfârşitul lunii aprilie, ea a făcut un interviu cu tatăl său, comentatorul sportiv Cristian Ţopescu, aceasta fiind de altfel şi ultima înrergistrare a emisiunii sale care se regăseşte pe site-ul Antena 3.

„Eu sufeream puţin, pentru că televiziunea mi te-a răpit. Ce mă mira pe mine şi mă intriga, copil fiind, era că auzeam un alt tată la televizor, tu acasă fiind un taciturn, îţi scoteam cuvintele cu cleştele, iar la TV parcă te dedublai“, şi-a amintit Cristina Ţopescu, la emisiunea Dincolo de ştiri.

„Dincolo de ştiri cu Cristina Ţopescu“ este o emisiune cu durata de o oră care îşi propune „să dezvăluie telespectatorilor noi perspective ale ştirilor săptămânii, detalii inedite la care publicul nu are acces, valenţe trecute cu vederea în tumultul şi agitaţia generate de acoperirea in regim de breaking news a ştirilor respective“, arată site-ul Antena 3.

Cristina Ţopescu, în cadrul primului interviu cu tatăl ei, Cristian Ţopescu





„Întotdeauna, de câte ori am făcut o ştire, am avut sentimentul că ar mai fi fost atâtea de spus. Am cultul detaliului (poate prea mult uneori), nu scriu foarte concis (filoloagă fiind), aşa că facerea unei ştiri a fost pentru mine, de cele mai multe ori, o mică «suferinţă». Nu aveam timp să intru în profunzimea ei, să mă duc la cauze şi nici la efecte, cu toate faţetele lor“, spunea Cristina la începutul proiectului.