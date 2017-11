Cine sunt primele vedete anunţate în noul show de aventură „Asia Express“, de la Antena 1

Nicoleta şi Iuliana Luciu sunt prima echipă de vedete care pornesc în marea aventură pe traseul Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda, în cadrul show-ului „Asia Express“, ce va fi difuzat în primăvara anului 2018 la Antena 1.

Încrezătoare şi nerăbdătoare, cele două brunete susţin că nu se tem de nimic, sunt doar foarte curioase de cum va decurge această experienţă.

„Probabil mulţi vor spune că au venit în acest show pentru competiţie, pe noi ne bucură faptul că pentru prima oară suntem împreună şi vom face ceva amândouă. Până acum viaţa ne-a pus în faţa multor situaţii limită, dar întotdeauna le-am înfruntat separat. De data asta vom fi o echipă!”, a declarat Nicoleta Luciu.

„M-am gândit de ce mi-ar putea fi frică, dar mi-am dat seama că în viaţă am întâlnit tot felul de «şerpi», aşa că sunt hotarâtă să fac faţă oricărui moment. Ştiu că Nicoleta e mult mai înţelegătoare, dar la fel de bine ştiu că va urla şi va ţipa mult mai mult decât mine. Cred că va fi o experienţă din care vom învăţa foarte multe lucruri şi abia aştept să văd cum ne vom putea descurca cu un singur dolar pe zi. Chiar va fi o provocare“, povesteşte Iuliana.

Nicoleta Luciu şi sora ei, Iuliana, pornesc în aventura „Asia Express“ FOTO Antena 1 Nicoleta Luciu şi sora ei, Iuliana, pornesc în aventura „Asia Express“ FOTO Antena 1

Despre show-ul „Asia Express“

Antena 1 a achiziţionat formatul „Peking Express“, ce va fi produs în România de Mona Segall, sub numele „Asia Express“. Şapte echipe vedete vor trebui să străbată traseul Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda, având la dispoziţie resurse limitate. Întreaga acţiune are loc în diverse sate sau oraşe ale acestor ţări, nu există un spaţiu delimitat în care concurenţii să fie nevoiţi să participe la nişte probe. În cazul acestui show, fiecare echipa are de parcurs mii de kilometri, trebuie să se descurce să îşi găsească singuri transport, să facă auto-stopul prin te miri ce zone, să găsească localnici dispuşi să îi cazeze şi să le dea de mâncare. Toată această cursă este contra-cronometru, iar în funcţie de eficienţa şi rezultate obţinute în urma diverselor probe, echipele merg mai departe sau sunt eliminate.