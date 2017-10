Ce noutăţi a pregătit Netflix pentru luna octombrie

Pe lângă sezonul 2 din „Stranger Things“, Netflix anunţă şi trei seriale noi: „Mindhunter“, „Suburra şi „Wanted“. Luna octombrie vine la Netflix şi cu celebrii supereroi Marvel: trei părţi din „Iron Man“ şi sezonul cinci din „Arrow“.

Copiii se vor bucura şi ei de seriale şi filme pe gusturile lor, iar adulţii au ocazia să se delecteze cu documentare ca: „Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown“, „The day I met El Chapo: The Kate del Castillo story“ şi „The Death and lifeof Marsha P. Johnson“





Seriale Originale Netflix

STRANGER THINGS 2

27/10/17

MINDHUNTER

Sezonul 1

13/10/17

SUBURRA

Sezonul 1

06/10/17

WANTED

Sezonul 1

24/10/17

WANTED

Sezonul 2

24/10/17

Seriale Originale Netflix cu episoade săptămânale

RIVERDALE

Sezonul 2

12/10/17

DYNASTY

Sezonul 1

12/10/17

DESIGNATED SURVIVOR

Sezonul 2

05/10/17

STAR TREK: DISCOVERY

Sezonul 1

06/10/2017

Filme Netflix

THE MEYEROWITZ STORIES (NEW AND SELECTED)

13/10/17

WHEELMAN

20/10/17

THE BABYSITTER

13/10/17

Stand-up comedy

RODNEY CARRINGTON: HERE COMES THE TRUTH

03/10/2017

PATTON OSWALT: ANNIHILATION

17/10/2017





Documentare originale Netflix

THE DAY I MET EL CHAPO: THE KATE DEL CASTILLO STORY

20/10/2017

JOAN DIDION: THE CENTER WILL NOT HOLD

27/10/17

ONE OF US

20/10/2017

THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON

06/10/2017

Alte documentare MR. DYNAMITE: THE RISE OF JAMES BROWN 02/10/17 Să privim în trecut THE STORY OF DIANA Sezonul 1 05/10/2017 TESTAMENT OF YOUTH 19/10/17 MR. HOLMES 01/10/17

Seriale pentru copii

SUPER MONSTERS

Sezonul 1

13/10/2017

WORD PARTY

Sezonul 3

06/10/2017

SKYLANDERS ACADEMY

Sezonul 2

06/10/2017

Filme de animaţie MONSTER HOUSE 01/10/2017 DISNEY’S HERCULES 05/10/2017 DISNEY’S PETE’S DRAGON 30/10/2017



Seriale cu un episod pe săptămână

THE BLACKLIST

Sezonul 5

21/10/17

OUTLANDER

Sezonul 3

02/10/17

RICK AND MORTY

Sezonul 3

11/10/17

CHESAPEAKE SHORES

Sezonul 2

06/10/2017





Eroii tăi din octombrie

MARVEL’S IRON MAN 1-3

01/10/17

MARVEL’S THE AVENGERS

01/10/17

ARROW

Sezonul 5

15/10/17





Vrei să încerci un serial nou?

HOW TO GET AWAY WITH MURDER

Sezonul 3

03/10/17

BONUS FAMILY

Sezonul 1

05/10/17





Dă play alături de cei dragi

ALL HAIL KING JULIEN

Sezonul 2

16/10/17

ACE VENTURA: WHEN NATURE CALLS

01/10/17