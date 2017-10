VIDEO Anathema aduce „The Optimist“ la Bucureşti. Mesajul trupei cu o săptămână înainte de concertul de la Arenele Romane

Concertul Anathema face parte din turneul european de promovare a ultimului album, „The Optimist”. Noul disc a fost înregistrat în iarna anului trecut şi este descris de trupă drept albumul care va dezvălui unele dintre cele mai întunecate, provocatoare şi surprinzătoare piese compuse de Anathema până acum. Frumuseţea, intensitatea, drama, liniştea, speranţa, trimiterile la o dimensiune extra-muzicală, elemente care au reprezentat laitmotivele călătoriei artistice parcurse de trupă de-a lungul timpului, capătă o nouă profunzime.

Întregul material discografic este, susţin membrii trupei, „o călătorie”: „Cântecele sunt nedesluşite. Nu există o cale corectă sau greşită de a le simţi şi de a le interpreta. Mesajul fiecărei melodii se va contura în funcţie de persoana care le va asculta”. Albumul păstrează ruta experimentală adoptată de trupă încă de la înfiinţare.

Vincent Cavanagh, unul dintre fondatorii trupei Anathema, un talentat muzician şi compozitor britanic, a stat de vorbă cu noi cu câteva zile înainte de concertul de la Arenele Romane.

Adevărul: Se tot vorbeşte despre noul album al vostru, „The Optimist“. Majoritatea fanilor sunt de părere că este un album-concept, cel mai bun de până acum. Ce aduce nou pentru public, de fapt, acest album?

Vincent Cavanagh: Nu e un album-concept. Noi am decis că este vorba, de fapt, despre soundtrackul unui film. Un film autobiografic, un film care spune o poveste. Ei, bine, acest film are şi un protagonist - inventat de noi şi, dacă vreţi, aflat pe post de surogat pentru toţi membrii trupei, dar mai ales pentru Danny (Daniel Cavanagh, fratele lui Vincent, unul dintre fondatorii trupei, solist şi chitarist în cadrul acesteia - n.r.). Este o poveste întunecată, care te duce prin cele mai ascunse cotloane ale sufletului, care descrie prin muzică luptele interioare şi diverse suferinţe mentale. E mai uşor să vorbim despre toate astea prin muzică. Fanii au apreciat asta.

Adevărul: Cu toate acestea, mai sunt fani care sunt nostalgici după primii ani ai trupei, în care predomina un alt stil, cel doom metal. Ştiu că multă lume vă întreabă asta, dar am s-o fac şi eu. V-aţi gândit vreodată să vă întoarceţi la stilul care v-a consacrat?

Vincent: Nici vorbă! Asta ar fi o prostie. Noi am evoluat enorm, stilul s-a schimbat şi în niciun caz nu ne-am mai întoarce în punctul de pornire. De pildă, „The Optimist“ e un album quality, e ceva ce în urmă cu câţiva ani nici n-am fi visat că vom putea produce. Este dovada clară că am evoluat, iar odată cu noi evoluează şi publicul nostru.

Adevărul: Veniţi din Liverpool, oraşul în care s-a născut un mit. Oraşul celor patru Beatleşi. Vă place Beatles?

Vincent: În Liverpool, trupa Beatles a ajuns, fără nicio exagerare, o religie. Am crescut cu această muzică, ea m-a format în mare parte. Albume ca „Rubber Soul“ sau „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“ sunt mereu actuale, atât ca om, cât şi ca muzician ai ce învăţa din ele. Oamenii ăia (membrii trupei Beatles) trebuie că au avut har pentru a crea piese ca Strawberry Fields Forever sau Penny Lane sau, de ce nu, When I'm 64.

Adevărul: Cine e muzicianul care te-a influenţat cel mai mult de-a lungul anilor?

Vincent: Categoric, Bob Dylan! El este muzicianul cel mai important din viaţa mea, mult mai important chiar şi decât John Lennon şi Elvis Presley. Dar ascult şi multă muzică clasică şi electronică.

Adevărul: Ce preferi? Concerte sau munca în studio?

Vincent: Munca în studio. Este un sentiment incredibil şi imposibil de pus în cuvinte felul în care se naşte o piesă nouă.

Adevărul: Nu e prima oară când veniţi în România. Prima dată aţi cântat aici imediat după Revoluţie. Ai sesizat schimbări în ceea ce priveşte ţara noastră de-a lungul anilor?

Vincent: Prima oară când am venit la voi a fost ciudat. Vedeam semnele gloanţelor pe pereţii clădirilor, era imediat după Revoluţie. Ceea ce m-a surprins în mod plăcut, atunci, a fost faptul că toată lumea vorbea foarte bine limba engleză, era educată. Noi venim dintr-un oraş muncitoresc, aici am găsit altceva. Desigur, e clar că şi România a evoluat mult în ultimii ani, iar noi am luat contact mai mult cu fanii noştri - mulţi studenţi, oameni prietenoşi. Însă imaginea de ansamblu asupra României este una extrem de optimistă şi de prietenoasă. La voi e uşor să-ţi faci prieteni, oamenii sunt mai calzi şi mai primitori decât în alte părţi ale lumii.

Adevărul: Un mesaj înainte de concert şi ce ne poţi spune despre setlilstul showului de la Bucureşti?

Vincent: Haideţi la concert! Ne e chiar dor de voi! Va fi un show lung, mai ales că va avea loc în minunatele Arene Romane. Setlistul va suferi uşoare modificări, noi adaptăm ce cântăm în funcţie de public, de atmosferă, de ţară. Promitem un show pe care nu-l veţi uita curând.