Summer Well 2017: organizatorii au anunţat noi nume care vor concerta

Trupele Editors, Glass Animals, Honne and Roosevelt se alătură celor deja anunţate că vor cânta pe scena Summer Well - Interpol, Birdy, Metronomy, The Kills & Nothing But Thieves - în perioada 12 - 13 august pe domeniul Ştirbey din Buftea, au anunţat organizatorii pe pagina de Facebook.

Preţul unui abonament pentru două zile costă 275 de lei, la care se adaugă taxe. Biletele pot fi cumpărate şi din reţeaua easytickets.ro.

Summer Well a fost nominalizat, la finalul anului 2016 la categoria „Best Medium-Sized Festival“ a European Festival Awards. La această categorie sunt nominalizate festivalurile la care participă între 10.000 şi 39.999 de spectatori.

FOTO Facebook