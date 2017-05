Program şi reguli de acces pentru concertul Dream Theater de la Bucureşti

Biletele se pot achiziţiona în continuare din reţeaua Eventim şi online de pe eventim.ro la pretul de 225 de lei. Biletele vor fi disponibile şi in ziua evenimentului la casa de bilete situate la intrarea în spaţiul de concert la preţul de 250 de lei.

REGULI DE ACCES

Accesul se va face pe baza biletului valabil, acesta permiţând intrarea în zona de concert o singură dată, dacă spectatori doresc să părăsească incinta vor putea reintra doar achiziţionând alt bilet.





Copiii, indiferent de vârstă, trebuie să posede bilet de acces şi trebuie însoţiţi de un adult, de asemenea, posesor de bilet. Totodată, rganizatorii recomandă părinţilor să le asigure copiilor căşti de protecţie.





Posesorii de Platinum Dream Tickets şi Golden Dream Tickets sunt rugaţi să folosească intrările special destinate, marcate corespunzător.





Este INTERZIS accesul la eveniment cu sticlele de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), căşti de motociclist, bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, scaune, arme, băuturi sau mâncare, obiecte contondente, animale de companie, lanţuri, bagaje voluminoase, lasere, aparate foto profesionale, aparate de inregistrare audio-video, laptop-uri, tablete de orice fel sau aparate GoPro, selfie stick-uri. De asemenea, umbrelele sunt interzise, organizatorii recomandă pelerinele de ploaie. Pentru propria lui siguranţă, publicul este rugat să se supună controlului corporal al staff-ului de securitate de la intrare.





Organizatorii îndeamnă publicul să vină la concert din timp pentru a asigura buna desfăşurare a evenimentului.

La Arenele Romane se poate ajunge cu metroul până la staţia Tineretului sau Eroii Revoluţiei sau liniile RATB 47, 7 şi 232 până la staţia Autogara Filaret. Din cauza numărului limitat de locuri de parcare, spectatorilor le este recomandată utilizarea transportului public.

Dream Theater este o trupă americană de metal progresiv, înfiinţată de trei studenţi ai Colegiului de Muzică Berklee în 1985, sub denumirea iniţială Majesty. Cu o tradiţie de aproape 3 decenii, Dream Theater a călătorit în întreaga lume, împărtăşind poveştile din spatele riff-urilor de chitară sau ale versurilor complexe, rezistând obstacolelor, continuând să inoveze şi consolidându-şi poziţia de „trupă cult“.

Dintre cele 13 albume de studio, „Images and Words“ ocupă un loc aparte în istoria trupei. Este primul material discografic care îl are la voce pe James LaBrie şi rămâne cel mai bine vândut album până în ziua de astăzi. Totodată, single-ul „Pull Me Under“ a reuşit să se claseze în primele 10 poziţii în topul radio şi TV, atrăgând astfel mulţi alţi iubitori de muzică în sfera rock-ului.

Concertele Dream Theater sunt organizate de Phoenix Entertainment.