Culisele Selecţiei Naţionale Eurovision 2017: ce speranţe au cântăreţii de top pentru a reprezenta România la Kiev

Weekendul care tocmai a trecut a fost rezervat de Televiziunea Română pentru preselecţiile Selecţiei Naţionale Eurovision 2017, în care 72 de artişti români şi-au expus melodiile cu care vor să ajungă pe scena mare a concursului de la Kiev, acolo unde, în luna mai, se va desfăşura cea de-a 62-a ediţia a competiţiei muzicale. Vedete autohtone, precum Lora, Ramona Nerra, Nora Deneş, Florin Chilian, Tudor Turcu, Tavi Colen şi Emma, câteva proiecte produse de Marius Moga şi Adrian Sână, dar şi compozitori străini - suedezi, britanici şi americani -, au venit pe scena TVR pentru a impresiona în audiţii juriul format din Luminiţa Anghel, Paula Seling, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu şi Andrei Tudor, toţi reprezentând în trecut România la Eurovision în calitate de interpreţi sau compozitori.

Încredere în propriile piese

„Piesa mea e foarte puternică, are un mesaj foarte puternic. Este compusă de producători şi compozitori mari din Marea Britanie. Am cântat-o prima dată la Media Music Awards şi atunci când fanii au ascultat-o m-au rugat să concurez anul acesta“, a zis Lora pentru TVR despre compoziţia cu care participă, „I Know“. Lora nu este la prima participare la Selecţia Naţională, ea a mai concurat în 2010, alături de Sonny Flame cu piesa „Come Along“, cu care s-a clasat pe locul 7.

FOTO Ioana Chiriţă/TVR

În schimb, Tudor Turcu participă la Selecţia Naţională cu două piese - „Limitless“ şi „Walking in time“ -, cu care speră să obţină un loc mai departe. „Sunt două melodii cu mesaje diferite, două piese cu stări diferite şi cu interpretări diferite. Am două şanse“, a declarat el. Ianna Novac, care concurează cu piesa „You Can Never Die“, spune: „Este o piesă foarte ritmată, o piesă vie, cu o melodie foarte bine definită, care rămâne în memorie de la prima audiţie“.

FOTO Ioana Chiriţă/TVR

Între ceilalţi artişti care au fost aleşi de TVR şi care vor să demonstreze că pot reprezenta România la Eurovision 2017 se numără şi foşti participanţi la concursurile de voce, Ilinca Maria Băcilă şi Alex Florea, care cântă „Yodel It“. Ilinca s-a remarcat în 2014 la „Vocea României“ drept singura concurentă care face yodeling perfect, dar şi prin declaraţia „Chiriluţă, te iubesc!“.

De asemenea, Mihai Trăistariu, un „veteran“ al Eurovisionului şi artistul care a reuşit cea mai bună clasare în acest concurs - locul patru în anul 2010, cu piesa „Tornerò“, apare între artiştii aleşi pentru Selecţia Naţională, cu piesa „I Won’t Surrender“, deşi după eşecul din 2016 a declarat că nu-şi mai doreşte să concureze pentru România şi, mai degrabă, s-ar înscrie în Selecţia Naţională din Moldova.

Un scoţian a compus involuntar pentru o româncă

Pe de altă parte, un cântec compus de un profesor de muzică din Scoţia se face remarcat între toate piesele alese în Selecţia Naţională pentru a reprezenta România, fiind interpretat de o fostă concurentă „X Factor România“.

Jason Blyth (32 de ani), care lucrează la liceul scoţian Kinross High, a înscris iniţial piesa „Tear Up The Dark“ în selecţia naţională din Marea Britanie. După ce propunerea i-a fost respinsă, profesorul a publicat un demo pe YouTube, însoţit de un mesaj prin care îi îndemna pe artiştii din alte ţări, care ar fi interesaţi să o interpreteze, să îl contacteze, scrie BBC.

„Este o mare vâlvă în şcoală cu privire la acest cântec. Simt că elevii au fost în aceeaşi călătorie cu mine, având în vedere că au asistat la naşterea lui. Scopul pentru care am urcat demo-ul pe YouTube a fost de a-i inspira pe adolescenţi să nu renunţe când sunt refuzaţi“, a explicat profesorul pentru BBC.

Piesa a fost preluată de Teodora Dinu, o cântăreaţă pop din România devenită celebră după participarea în emisiunea-concurs „X Factor“. „Am publicat o versiune acustică pe YouTube, după ce piesa a fost respinsă în selecţia din Marea Britanie, şi, dintr-o dată, am fost asaltat cu e-mailuri şi comentarii de la fanii din România ai concursului Eurovision cărora le-a plăcut cântecul meu. Unul dintre fanii Teodorei m-a pus în legătură cu ea. Spre uimirea mea, ea ascultase deja înregistrarea demo. Mi-a spus că i-a plăcut piesa şi ar fi un privilegiu pentru ea să o cânte în Selecţia Naţională Eurovision 2017 din România. Totuşi, mi-a zis că şi-ar dori şi câteva accente pop rock şi acela a fost momentul în care am decis să adăugăm înregistrările cu vocile elevilor mei“, a devăluit profesorul scoţian pentru BBC.

Blyth spune că versurile cântecului vorbesc despre un bun prieten căruia medicii i-au spus în adolescenţă că urma să îşi piardă vederea. Stephen Campbell, prietenul muzicianului, a reprezentat Irlanda în competiţiile de nataţie de la Jocurile Paralimpice de la Beijing în 2008. „Simt că subiectul piesei este unul pe care artiştii de la Eurovision nu l-au abordat. De asemenea, are un refren uşor de reţinut şi o linie rock care este rar difuzată în competiţiile Eurovision“, a subliniat Blyth.

Când se află câştigătorul

Misiunea juriului este să decidă numele celor 15 semifinalişti ai concursului, iar pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision audiţiile se vor desfăşura în Studioul 3 al TVR, înregistrările urmând să fie difuzate într-o serie de emisiuni la TVR. Show-ul începe duminică, 5 februarie, şi va fi difuzat zilnic, până sâmbătă, 11 februarie, la TVR 2, TVR HD, TVR Moldova şi TVR Internaţional, de la ora 20:00. Duminică, 12 februarie, la TVR 2, în cadrul unui show live, juriul va dezvălui numele celor 15 semifinalişti ai Selecţiei Naţionale Eurovision 2017. Emisiunea va fi transmisă în direct, de la ora 20:00, şi pe TVR HD, TVR Moldova şi TVR Internaţional.

Juriul Selecţiei Naţiononale, Andrei Tudor, Paula Seling, Ovi Jacobsen, Luminiţa Anghel şi Adrian Romcescu, alături de Iuliana Marciuc (a doua din stânga), producătoarea evenimentului FOTO Ioana Chiriţă/TVR

Semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 va avea loc duminică, 26 februarie, în studioul TVR, iar finala pe 5 martie. Câştigătorul Selecţiei Naţionale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot. Eurovision Song Contest 2017, la care s-au înscris 43 de ţări, va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai.