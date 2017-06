Concert Kings of Leon: departe de a semăna cu nişte superstaruri rock tipice, artiştii au binecuvântat şi au dezamăgit sufletele celor de pe Arena Naţională

Caleb Followill, solistul Kings of Leon FOTO Dorin Constanda

Idolii din Nashville au rămas fideli rădăcinilor, chiar dacă au depăşit bariera muzicii country şi acum susţin concerte pe imensele stadioane ale lumii. Intrarea trupei Kings of Leon, formaţia-familie formată din fraţii Followill Caleb (voce şi chitară), Nathan (tobe) şi Jared (bas) şi vărul lor Matthew (chitară), a fost anunţată de ritmurile unei inimi care pulsa pe cele două ecrane amplasate de-o parte şi de alta a scenei.

Cortina s-a ridicat şi a dezvăluit publicului nişte băieţi chipeşi, dar cu o atitudine care contrastează puternic cu cea a marilor staruri rock, chiar dacă în esenţă asta sunt, fapt ce l-au dovedit cu prisosinţă pe Arena Naţională prin felul în care şi-au cântat, fără excepţie, muzica: din suflet.

Într-un decor extrem de simplu şi intim, Kings of Leon a început concertul în mod paradoxal – cu piesa „Over“ (sfârşit – trad.) – şi a continuat cu o călătorie prin toate cele şapte albume lansate până acum, publicul având şansa să asculte live melodii pline de metafore precum „Comeback Story“, „Notion“, „Pyro“, dar şi hiturile „Sex on Fire“, „Use Somebody“, „On Call“, „Back Down South“.

Cu jocuri de lumini discrete, dar completate de proiecţii spectaculoase, cei patru cântăreţi, departe de a fi expansivi, dar cu o capacitate impresionantă de a-şi cânta piesele exact aşa cum fanii le-au auzit de atâtea ori în căşti (ceea ce e mare lucru în ziua de azi), nu au avut nevoie de prea multe pentru a face spectacol şi pentru a mulţumi publicul, cel puţin pe cel care chiar apreciază muzica.

Şi au fost majoritari cei care au aprobat maniera diferită în care băieţii din Nashville au făcut show în România: au luat-o razna dansând haotic, au cântat la unison cele mai cunoscute melodii, au transformat stadionul într-o mare de luminiţe pe durata pieselor mai lente şi i-au încurajat cu aplauze puternice la fiecare sfârşit şi început de cântec.

În concertul de la Arena Naţională se poate spune că nu au fost irosite cuvintele, iar totul s-a transmis prin muzică. În mod atipic, solistul nu a interacţionat cu publicul decât pentru a mărturisi că membrii KOL sunt bucuroşi să cânte în locuri noi, pentru a mulţumi pentru primirea călduroasă şi pentru a promite că vor reveni. Sper să se ţină de cuvânt!

Cu o versatilitate uneori surprinzătoare, rockerii de la Kings of Leon au cântat aproape fără încetare schimbând cu uşurinţă registrele, de la piese în forţă la balade şi interpretări acustice. Concertul, care a durat o oră şi 45 de minute, a fost „rupt“ în două de o interpretare acustică solo a piesei care dă titlul noului album, „Walls“, moment în care a fost pusă în valoare, la intensitate maximă, vocea puternică a solistului Caleb Followill (şi grimasele amuzante, un efect cred al pasiunii cu care cântă). Tot acesta a fost momentul în care cortina s-a ridicat din nou pentru a prezenta un decor uşor schimbat şi pentru a lăsa la vedere alţi doi intrumentişti – chitară şi clape.

În ultima parte a concertului cel mai frumos evidenţiată a fost chitara, Matthew Followill, susţinut cu tact de colegii săi, oferind un spectacol uimitor prin felul în care a ciupit corzile, cu forţă şi blândeţe în egală măsură.

Fără fast, solistul şi-a luat rămas bun – „Dumnezeu să vă binecuvânteze, noi suntem Kings of Leon“ – şi a cântat ultima melodie a serii – „Waste a Moment“. Spectatorii au pierdut însă mai multe clipe în speranţa că artiştii vor reveni pe scenă pentru bis după ce le-au lăsat amintire celor din primele rânduri penele de la chitare şi beţele de la tobe. Însă aşteptarea a fost în zadar. Cortina nu avea să se mai ridice, iar asta a fost marea dezamăgire a serii, discutată cu înflăcărare pe treptele stadionului. Pentru a suporta mai uşor dezamăgirea, aflaţi că trupa în general nu obişnuieşte să revină la bis, acest lucru întâmplându-se foarte, foarte rar.

Rămânem însă cu amintirea şi sentimentele stârnite de un concert diferit, dar mai frumos îmbogăţit de semnificaţii decât cele cu care ne-a obişnuit noua generaţie de superstaruri rock. Pentru că Regii lui Leon (bunicul băieţilor care a murit în 2014 - n.red.) au fost pe scena de la Arena Naţional exact aşa cum spune şi numele noului lor album – „WALLS - We Are Like Love Songs“. Uneori extaziaţi şi fără a-şi putea stăpâni emoţiile şi încântarea, alteori răniţi şi dezamăgiţi, apoi nostalgici, iar în final maturizaţi şi liniştiţi. Sentimente pe care le încearcă fiecare dintre noi în această viaţă.

Şi nu se cuvine să închei fără a aminti (deşi merită mai mult de atât) de minunata LP, care a cântat în deschidere şi a făcut-o incredibil de bine. Asta a fost, de fapt, marea mea dezamăgire: că nu a cântat LP mai mult de o oră.

*Concertul Kings of Leon de pe Arena Naţională a fost organizat de Alive în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, iar în deschidere au cântat DJ J The Funky Bear, Golan şi LP.