Andra va susţine trei concerte la Sala Palatului: ce a pregătit artista pentru show-ul ce se anunţă grandios. „Sunt convinsă că fanii nu vor fi dezamăgiţi“

Cântăreaţa nu încetează să-şi surprindă fanii, iar acum anunţă că „Iubirea schimbă tot“, spectacolul pe care artista îl pregăteşte de câteva luni, va fi susţinut la Sala Palatului pe 24, 25 şi 26 februarie.

„Sunt mândră că spectacolul meu este aşteptat de public. Primesc zeci de mesaje zilnic! Am fost copleşită când am aflat că s-au vândut deja aproape toate biletele pentru primele două zile de concert anunţate şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au cumpărat bilete din timp. Împreună cu echipa mea, am decis să adăugăm încă o zi de concert. Este un vot de încredere foarte important, mai ales pentru că e prima dată când pun în scenă un astfel de show“, a declarat Andra.

Andra se pregăteşte intens să le ofere fanilor ei un show grandios, iar cele mai cunoscute piese ale artistei voi fi interpretate în variante speciale. Show-ul live „Iubirea Schimbă Tot“ va dura două ore şi jumătate şi va fi plin de surprize plăcute, cu invitaţi speciali, costume şi schimbări de decor. „Sunt bucuroasă că fanii mei vor să vadă ce le-am pregătit şi sunt convinsă că nu vor fi dezamăgiţi. Va fi un spectacol complex pe care nu îl vor uita“, susţine artista.

Biletele au preţuri cuprinse între 70 şi 250 lei, iar copiii între 3 şi 14 ani au parte de o reducere de preţ de 20%.

Cu o carieră de peste 16 ani, Andra este unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi artişti autohtoni. În 2016, cântăreaţa a primit numeroase premii pentru succesul din cariera artistică şi chiar şi-a doborât propriul record de vizualizări pe YouTube.

Videoclipul „Iubirea Schimbă Tot“ a fost vizionat de peste un milion de ori în mai puţin de 24 de ore, iar „Without You“, următorul ei single, a dublat numărul şi niciun alt artist nu a mai reuşit să egaleze succesul avut la lansare.

În curând, Andra va alege cele mai bune voci ale noii generaţii, la „Vocea României Junior“, alături de INNA şi Marius Moga, şi va juriza cei mai talentaţi români din cel de-al şaptelea sezon „Românii au talent“, împreună cu Mihaela Rădulescu, Andi Moisescu şi Florin Călinescu.