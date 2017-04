VIDEO Warner Bros va filma un horror în România, cu nominalizatul la Oscar Demián Bichir

Regizat de Corin Hardy, un cineast pasionat de efecte speciale şi de filme horror, lungmetrajul va fi realizat în perioada 3 mai - 24 iunie, atât în studiourile Castel Film, cât şi în Sighişoara şi Hunedoara. Produs de New Line Cinema, Atomic Monster şi The Safran Company, „The Nun” va fi distribuit de Warner Bros. Pelicula are deja programată premiera în Statele Unite, anul viitor, pe 13 iulie.

Scenariul are la bază un personaj demonic, sub înfăţişarea unei călugăriţe şi este creat de Gary Dauberman („Annabelle”, „It”, „Swamp Devil”) şi James Wan (seria „Saw”, „The Conjuring 2”, serialul TV „MacGyver”). Momentan nu este cunoscută distribuţia filmului, însă portalul imdb.com îl dă pe cunoscutul actor mexican Demián Bichir drept interpret al rolului unui preot, care este trimis de Vatican să investigheze moartea misterioasă a unei călugăriţe.

Demián Bichir este cunoscut pentru rolurile sale din pelicule celebre, printre care „The Hateful Eight” (regizat de Quentin Tarantino), „The Heat” (cu Sandra Bullock şi Melissa McCarthy), „A Better Life” (care i-a adus şi o nominalizare la Oscar, în 2012) sau „Che” (unde l-a interpretat pe Fidel Castro). Actorul s-a născut pe 1 August 1963 în Mexic, într-o familie în care tatăl său, Alejandro, a fost director de teatru, mama sa, Maricruz, actriţă, iar cei doi fraţi ai săi sunt şi ei actori.

Demián a început actoria la vârsta de 14 ani în telenovela „Rina”, alături de Ofelia Medina. La vârsta de 22 ani s-a mutat în New York, apoi în Los Angeles, pentru a încerca să obţină roluri în diverse filme, fără succes însă. S-a întors în Mexic, unde a jucat în filmul „Hasta Morir”, obţinând un premiu Ariel (echivalentul mexican al unui Oscar). În 1999, filmul în care a jucat, „Sexo, pudor y lágrimas”, a depăşit toate recordurile box-office-ului, devenind filmul numărul 1 în istoria cinematografiei mexicane. A debutat mai apoi în America, în filmul „In The Time Of The Butterflies” ( 2001 ), unde a jucat alături de Salma Hayek. Câţiva ani mai târziu a primit un rol important în serialul „Weeds” al postului Showtime, alături de Mary-Louise Parker.

În 2008 l-a interpretat pe Fidel Castro în filmele „Che:Part One” şi „Che:Part Two”, iar în 2012 a fost nominalizat la Oscar pentru rolul principal din drama „A Better Life”, în aceeaşi categorie cu Brad Pitt şi George Clooney. În plan personal, Bichir a fost căsătorit o singură dată cu Lisset Gutierrez, o cântăreaţă mexicană. Are o fetiţă de aproape un an, născută în Spania, rezultată dintr-o scurtă relaţie.