Solistul trupei Take That va juca în următorul film din seria „Star Wars“

Cântăreţul Gary Barlow va avea un rol în filmul „Star Wars: The Last Jedi“ FOTO Getty Images

Presa britanică publicase deja în urmă cu câteva săptămâni o serie de zvonuri potrivit cărora artistul, în vârstă de 46 de ani, urma să interpreteze un „stormtrooper“ - soldat al Imperiului Galactic - în următorul film al francizei „Războiul stelelor“. Celebrul cântăreţ a confirmat că va juca în acel film, însă a infirmat speculaţiile despre acel rol.







Gary Barlow, invitat în matinalul de televiziune „Lorraine“, a fost intervivat de Dan Wootton, editorialist al tabloidului The Sun: „Aşadar, fiţi pe fază. Gary Barlow confirmă că va juca în următorul film din «Star Wars». Nu glumesc“, a spus Dan Wootton.





Artistul a glumit, spunând că îşi face griji pentru acel rol episodic, deoarece producătorii francizei „Star Wars“ vor ca detaliile dintre actori şi echipa de producţie să rămână strict confidenţiale: „Ei bine, e adevărat. Însă nu voi juca un stormtrooper. Sunt în acel film. Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor, vă rog să vă liniştiţi. După ce am spus asta, probabil mă vor concedia“, a glumit Gary Barlow.





„Producătorii «Star Wars» sunt atât de stricţi în legătură cu informaţiile despre film, aşadar, probabil, voi rămâne fără acest rol“, a adăugat el.





Filmările de la următorul film din seria „Star Wars“ au loc în această perioadă în celebrul studio cinematografic Pinewood din comitatul britanic Buckinghamshire. Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi“, următorul film din franciza „Războiul stelelor“, va fi lansat pe 15 decembrie.





Franciza cinematografică „Star Wars“, creată de cineastul George Lucas, conţine deocamdată şapte filme SF, cu o acţiune plasată într-o galaxie îndepărtată. În anul 2012, studiourile Disney au cumpărat franciza „Star Wars“ de la Lucasfilm, compania de producţie deţinută de George Lucas, cu suma de 4,06 miliarde de dolari.





Grupul Take That a fost înfiinţat la începutul anilor 1990, în Manchester (Anglia). Din componenţa sa făceau parte Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange şi Robbie Williams. În 1995, Robbie Williams a anunţat că părăseşte trupa, iar un an mai târziu grupul s-a dizolvat, pentru a se reuni în 2006, fără Robbie Williams. Jason Orange a părăsit grupul în 2014. Cu şapte albume de studio, Take That a fost unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale din Marea Britanie, din anii '90, fiind premiat, între altele, cu opt Brit Awards.