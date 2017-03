Prima reacţie a regizorului iranian Asghar Farhadi după victoria de la Oscar 2017, considerată de unii un efect al legii antiimigraţie a lui Trump

Într-un interviu pentru revista „Variety“, Asghar Farhadi a discutat despre cea de-a doua victorie a sa la premiile Oscar, despre cum a ales să răspundă interzicerii intrării în Statele Unite a cetăţenilor mai multor state musulmane, dar şi despre declaraţiile potrivit cărora controversele l-ar fi ajutat să câştige prestigioasa statuetă.

„Am câştigat deja un Oscar pentru «A Separation», dar de această dată a fost diferit. Am intenţionat să particip la gală, dar apoi, din cauza interdicţiei de călătorie, am luat decizia de a nu mai merge şi de a urmări ceremonia online“, a declarat Farhadi, primul cineast iranian care a câştigat două Oscaruri.

Regizorul a fost chestionat şi cu privire la declaraţiile potrivit cărora victoria i-a fost atribuită din consideraţii politice, membrii Academiei Americane de Film dorind astfel să-şi arate dezaprobarea faţă de legea antiimigraţie a lui Donald Trump. Inclusiv producătorul român Ada Solomon, al cărei film – „Toni Erdmann“ – a concurat cu al lui Farhadi, a declarat cu puţin timp înainte de decernarea premiilor Oscar 2017 că „trofeul a fost deja pus, prin amabilitatea domnului Donald Trump, în mâinile lui Farhadi“. „Un vot pentru acest film va însemna o poziţie politică şi nu un vot de apreciere a filmului în sine. După părerea mea, filmul este bun, dar nu e la înălţimea capodoperei pe care o reprezintă «A Separation», unul dintre filmele mele de suflet“, spunea la momentul respectiv Solomon, citată de News.ro.

Asghar Farhadi: „Nu au existat niciun fel de calcule. Nu am deţinut controlul asupra a ceea ce s-a întâmplat“

Pe de altă parte, Farhadi nu consideră că victoria sa a fost un efect al scandalului provocat de ordinul preşedintelui Statelor Unite şi subliniază că nu şi-a calculat nicio mişcare pentru a influenţa membrii Academiei. „Filmul a avut propria călătorie înainte ca toate acestea să se întâmple. Nu am deţinut controlul asupra a ceea ce s-a întâmplat apoi, iar din punctul meu de vedere pot spune că nu au existat niciun fel de calcule. Am reacţionat spontan cu privire la interzicerea călătoriei în Statele Unite, am convingerile mele şi, din acest motiv, am decis să nu merg. Cât priveşte speculaţiile privind criteriul pe baza căruia a fost votat filmul, este destul de complicat. Nu ştiu cum ar putea cineva şti de ce votanţii au ales acest film“, a explicat Farhadi.

Legat de decizia ca exploratoarea Anousheh Ansari să ţină un discurs în numele lui la gala Oscar 2017, Farhadi a declarat: „Am ales-o pe ea şi pe Firouz Naderi, fost inginer al NASA, din două motive: pentru că sunt imigranţi iranieni care au avut realizări majore în Statele Unite, dar şi pentru că am crezut că profesia lor este interesantă deoarece când eşti sus, printre nori, nu mai vezi toate graniţele şi diviziunile pe care le avem la nivelul solului.“

Asghar Farhadi: „În Iran au fost şi interpretări mai amare ale victoriei “

Cineastul a declarat şi că victoria la gala Oscar 2017 a fost foarte bine primită în ţara sa de origine, făcându-i fericiţi pe mulţi iranieni, însă a precizat că există şi o minoritate care priveşte această reuşită dintr-o perspectivă politică, „aşa că au avut interpretări mai amare ale victoriei.

Donald Trump a semnat luni un nou ordin executiv ce interzice cetăţenilor din şase ţări, majoritatea musulmane, să călătorească în Statele Unite timp de 90 de zile, decretul urmând să intre în vigoare pe 16 martie. Ordinul a fost prezentat de către preşedinte drept un mijloc de a întări securitatea naţională împotriva ameninţărilor teroriste. Documentul semnat de preşedinte mai prevede şi o interdicţie de 120 de zile pentru toţi refugiaţii. Singurii care nu vor fi afectaţi din ţările vizate sunt cei care deţin Cartea Verde (viza de rezidenţă permanentă).

Decretul lui Trump mai prevede şi o tăiere a numărului de refugiaţi pe care Statele Unite a fost de acord să-l primească în acest an, de la 110.000 la 50.000. Agenţia pentru Refugiaţi a Naţiunilor Unite a reacţionat spunând că americanii erau văzuţi drept un model asupra modului în care sunt acceptaţi refugiaţii şi că era de o importanţă critică să rămână astfel.