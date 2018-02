Creatorii serialului „Game of Thrones“ vor lucra la un proiect „Star Wars“

David Benioff şi D.B. Weiss vor lucra la acest proiect după ce se va încheia serialul „Game of Thrones”, în 2019, a anunţat Lucasfilm.

Nu sunt cunoscute multe detalii despre acest proiect, dar ar urma să reprezinte mai multe filme care vor dezvolta o poveste separată faţă de cea prezentată de seria cunoscută şi de cea a trilogiei plănuite de regizorul Rian Johnson, care a lucrat la „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi“ (2017).

Potrivit lui Kathleen Kennedy, preşedintele companiei Lucasfilm, Benioff şi Weiss sunt „unii dintre cei mai buni povestitori în activitate“.

Unii au criticat anunţul, spunând că nu există diversitate în rândul persoanelor-cheie din franciza „Star Wars“.

După ce Disney a cumpărat Lucasfilm şi drepturile pentru „Star Wars“, compania a dezvoltat franciza. Anul acesta va fi lansat spin-off-ul despre Han Solo, „Solo: O Poveste Star Wars/ Solo: A Star Wars Story“ (2018), a l cărei trailer a fost lansat recent . Ultima parte a recentei trilogii va avea premiera anul viitor şi sunt plănuite şi alte proiecte de televiziune.

Anterior, actriţa Gwendoline Christie, care interpretează personajul Brienne of Tarth în serialul „Game of Thrones“, a interpretat rolul Căpitanului Phasma în „Star Wars: Trezirea Forţei/ Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015) şi „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” (2017). În plus, Emilia Clarke, care o interpretează pe Daenerys Targaryen în „Game of Thrones“, va juca un rol principal în filmul dedicat lui Han Solo.