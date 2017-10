Topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi din Europa. O scriitoare a câştigat cei mai mulţi bani în 2017 FOTO

Revista Forbes a realizat un top al celor mai bine plătite 20 de celebrităţi din Europa, din anul 2017. Pe prima poziţie se clasează scriitoarea britanică J.K Rowling, care a reuşit să câştige peste 80 de milioane de euro pe parcursul anului.

Scriitoarea britanică J.K. Rowling (52 de ani) cunoscută mai ales pentru seria „Harry Potter“, a redevenit şi cel mai bogat autor din lume, în luna mai a anului în curs, după aproape un deceniu de când a mai deţinut acest titlu, surclasându-l pe americanul James Patterson, care va lansa în iunie 2018 o carte scrisă împreună cu Bill Clinton, potrivit unui clasament anual întocmit de jurnaliştii revistei Forbes, informează nme.com.





J.K. Rowling este şi cea mai bine plătită autoare din lume, în anul 2017 FOTO Getty Images

Încasările scriitoarei britanice au crescut şi datorită lansării filmului ”Animale fantastice şi unde le poţi găsi/ Fantastic Beasts and Where to Find Them”, a cărui acţiune este plasată în universul Harry Potter. La suma totală încasată de J.K. Rowling au contribuit şi lansarea unor noi versiuni ilustrate ale volumelor din seria ”Harry Potter”.

Forbes a realizat clasamentul folosind date din vânzările de volume tipărite, ebook-uri şi cărţi audio, precum şi venituri provenite din televiziune şi film şi opiniile unor experţi ai industriei.

Pe locul doi în clasamentul Forbes pentru cele mai bine plătite celebrităţi europene se clasează fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (32 de ani), care a câştigat 78 de milioane de euro, urmat de trupa britanică Coldplay, cu 74 milioane de euro.

Cristiano Ronaldo FOTO EPA

Pe poziţia a patra se clasează cântăreaţa britanică Adele (29 de ani), care a reuţit să câştige 57 de milioane de euro, în ultimele 12 luni, iar pe locul cinci se află tenismenul de origine elveţiană Roger Feder (38 de ani), cu 54 de milioane de euro.





Adele FOTO Getty images





Roger Federer FOTO Getty Images

Topul celor mai bine plătite 20 de celebrităţi europene din anul 2017:

1 - J.K.Rowling (UK, 80 milioane euro)

2 - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 78 milioane euro)

3 - Coldplay (UK, 74 milioane euro)

4 - Adele (UK, 54 milioane de euro)

5 - Roger Federer (Elveţia; 54 milioane euro)

6 - Elton John (UK, 50 milioane euro)

6 - Gordon Ramsey (UK, 50 milioane euro)

7 - Paul McCartney (UK, 45 milioane euro)

8 - Rory McIlroy (UK, 41 milioane euro)

9 - Calvin Harris (UK, 40,6 milioane euro)

10 - Lewis Hamilton (UK, 38 milioane euro)

11 - Simon Cowell (UK, 36 milioane euro)

12 - Tiesto (Olanda, 32,7 milioane euro)

13 - Sebastian Vettel (Germania, 31.8 milioane euro)

14 - Novak Djokovic (Serbia, 31.5 milioane euro)

15 - Ed Sheeran (UK, 31 milioane euro)

16 - Fernando Alonso (Spania, 30.4 milioane euro)

18 - Gareth Bale (UK, 28.7milioane euro)

18 - Conor McGregor (Irlanda, £28.7 milioane euro)

20. Zlatan Ibrahimovic (Suedia, 27 milioane euro)