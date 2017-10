Sora lui Anthony Rapp, mărturisiri legate de incidentul cu Kevin Spacey: „M-a deranjat să văd cum se bucură de succes în timp ce fratele meu suferă“

Anne Smith (50 de ani), sora lui Anthony Rapp, cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Radar Online că întreaga familie ştia despre acest secret îngrozitor de ani de zile şi a vorbit despre agonia prin care familia lor a trecut în acest timp urmărind ascensiunea lui Kevin Specey de la Hollywood.

„Ştiam cu toţii. La momentul la care s-a întâmplat, când el avea 14 ani, noi ştiam“, a declarat sora mai mare a lui Rapp.

Dezvăluirile vin după ce Anthony Rapp a precizat că nu le-a povestit părinţilor de teamă că ar fi provocat un scandal, dar şi pentru că la momentul acela Spacey nu se bucura de faimă şi spera că nu îl va mai reîntâlni niciodată.

„Sunt foarte mândră de el. Sunt bucuroasă că Anthony a vorbit în cele din urmă despre asta. A purtat această povară în toţi aceşti ani. Ştiu că era supărat că îl vedea pe Spacey cum se bucură de succes, scăpând pentru ceea ce a făcut. Şi pe mine mă deranja să-l văd pe el şi toată faima căpătată, ştiind că fratele meu suferă“, a mai spus Anne Smith.

Potrivit femeii, Rapp a rămas puternic datorită sprijinului mamei lui, Mary Lee, care a murit 10 ani mai târziu, de cancer, la vârsta de 55 de ani.

„Era foarte apropiat de mama. Era cu el la teatru, aşa că probabil a anunţat-o imediat. Nu ştiu exact cum a gestionat ea situaţia, dar ştiu că era furioasă. Era foarte protectoare cu el şi cu toţii copiii ei“, a mai spus Anne.

Dezvăluirile lui Anthony Rapp, care l-au făcut pe Kevin Spacey să recunoască public că e gay

Actorul american Anthony Rapp l-a forţat pe Kevin Spacey să recunoască public că este homosexual, după ce a povestit că i-a făcut avansuri pe vremea când era minor . Starul din „House of Cards“ a cerut iertare pentru acel incident şi a confirmat că este gay, însă dezvăluirea i-a atras numeroase critici. Multe voci susţin că artistul încearcă să distragă atenţia cu mărturisirile privind sexualitatea sa de la adevărata problemă.

Într-un interviu pentru BuzzFeed News , Rapp a povestit că l-a cunoscut pe Spacey în anul 1986, pe când amândoi jucau în spectacole pe Broadway. Kevin Spacey, care avea 26 de ani la momentul respectiv, l-a invitat pe Anthony Rapp, atunci în vârstă de 14 ani, la o petrecere organizată în apartamentul său din Manhattan.

Rapp a povestit că s-a plictisit şi s-a retras în dormitorul lui Spacey, unde s-a uitat la televizor până după miezul nopţii, fără a realiza că toţi invitaţii plecaseră. Rapp susţine că, la un moment dat, starul l-a găsit în dormitorul său şi s-a pus în dreptul uşii, nelăsându-l să iasă. „Impresia mea a fost că era beat. M-a luat în braţe, iar eu, iniţial, nu am reacţionat în niciun fel pentru că nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Apoi m-a aşezat în pat şi s-a pus peste mine. A încercat să mă seducă. Atunci am realizat că încerca să mă convingă să facem ceva sexual. Mă apăsa cu greutatea lui şi mă ţinea de mâini. A fost un moment în care efectiv am rămas înmărmurit“, a povestit Rapp.

Actorul a declarat că a reuşit în cele din urmă să scape şi a fugit în baie, unde a văzut o poză în care Kevin Spacey apărea alături de un alt bărbat: „Cred că atunci am realizat că este gay. Am deschis uşa şi i-am spus: «OK, vreau să plec acasă acum». M-a condus până la ieşire şi m-a întrebat: «Eşti sigur că vrei să pleci?». Am răspuns afirmativ, i-am urat noapte bună şi am plecat.“

„Acum, mi se întoarce stomacul pe dos când îl văd. Nici până azi nu-mi pot da seama ce s-a întâmplat. Pur şi simplu a fost foarte confuz pentru mine. În toţi aceşti ani mi-am pus aceleaşi întrebări: Oare îşi aminteşte? Oare ştie cine sunt? Oare simte ceva cu privire la acea întâmplare? Oare regretă? La un moment dat, când ne-am întâlnit întâmplător la un eveniment, m-a privit şi mi s-a părut că văd o urmă de recunoaştere a celor întâmplate, dar mi-am întors repede privire. Am trecut pe lângă el şi am părăsit încăperea“, a declarat Rapp.