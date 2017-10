Reese Witherspoon şi America Ferrera au dezvăluit că au fost abuzate sexual la 16 şi 9 ani: „M-au făcut să cred că tăcerea era o condiţie a angajării mele“

Actriţa americană Reese Witherspoon (41 de ani) a declarat că a fost hărţuită sexual de un regizor la vârsta de 16 ani, dar agenţii şi producătorii de film i-au spus să tacă, scrie News.ro.

Vedeta a făcut aceste mărturisiri într-un discurs despre problemele cu care se confruntă femeile din industria filmului, organizat de „Elle Women“ la Hollywood. Witherspoon nu a dat numele regizorului care a agresat-o, dar a spus că incidentul a fost primul dintr-o serie de experienţe de „hărţuire şi agresiune sexuală“ din cariera sa.

„Am propriile mele experienţe de acest gen care revin proaspete şi e greu să dormi, să gândeşti şi să vorbeşti despre sentimentele de anxietate pe care le-am avut şi pe care nu am putut să le dezvălui prea devreme“, a spus ea.

Reese Whiterspoon FOTO Getty images

„Sunt furioasă pe cei care m-au făcut să cred că tăcerea era o condiţie a angajării mele“

„Simt un adevărat dezgust faţă de regizorul care m-a agresat când aveam 16 ani şi sunt furioasă pe agenţii şi producătorii care m-au făcut să cred că tăcerea era o condiţie a angajării mele. Şi mi-aş dori să pot să vă spun că a fost un incident izolat din cariera mea, dar din păcate nu a fost aşa. Am avut multiple experienţe de hărţuire şi agresiune sexuală şi nu vorbesc despre ele prea des“, a adăugat actriţa.

Witherspoon a spus că a fost pregătită să vorbească după ce a auzit alte cazuri de hărţuire sexuală din industrie. „După ce am auzit toate aceste poveşti din ultimele zile şi pe femeile curajoase care s-au hotărât să nu mai tacă, m-au făcut să-mi doresc să spun tare pentru că m-am simţit mai puţin singură săptămâna aceasta decât m-am simţit vreodată în întreaga mea carieră“.

Acuzaţiile făcute la adresa lui Harvey Weinstein au deschis din nou discuţia despre abuzul sexual în interiorul şi în afara industriei de film.

Actriţa Alyssa Milano a încurajat femeile pe Twitter să vorbească despre experienţele lor nefericite folosind hasthagul „#MeToo“/„Şi eu“.





Alyssa Milano FOTO Getty Images

Printre acestea au răspuns şi actriţa America Ferrera (33 de ani) care a mărturisit că a fost abuzată sexual pe când avea 9 ani: „Nu am spus nimănui şi am trăit cu ruşinea şi vina gândindu-mă că eu, un copil de 9 ani, am fost responsabil de acţiunile unui om matur. Am fost nevoită să mă întâlnesc cu acest bărbat în viaţa de zi cu zi în anii ce au urmat. Îmi zâmbea şi îmi făcea cu mâna, iar eu treceam în grabă pe lângă el înspăimântată, purtând povara a ceea ce doar noi doi ştiam - el aşteptând să tac şi să-i zâmbesc la rându-mi. Doamnelor, haideţi să nu mai tăcem, aşa încât următoarea generaţie de fete să nu mai fie nevoită să trăiască cu această mizerie“, a scris Ferrara pe Instagram.





America Ferrera FOTO Getty images

Scandalul sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein a generat o campanie online despre hărţuirea sexuală, la care participă milioane de femei pe reţelele de socializare. Femeile care participă la această campanie povestesc despre propriile lor experienţe de hărţuire sexuală şi abuz, prin numeroase mesaje publicate pe Facebook, dar şi pe Twitter, folosind hashtagul „#MeToo“.