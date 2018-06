Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, a anunţat că este însărcinată şi a dezvăluit ce exerciţii face pentru a se menţine în formă

La şase săptămâni după ce a apărut informaţia, Pippa Middleton a confirmat că aşteaptă primul copil cu soţul ei, milionarul James Matthews. Într-un editorial publicat de revista „Waitrose Kitchen“, Pippa Middleton a precizat că a depăşit cu bine primul trimestru de sarcină fără a avea greţuri matinale sau Hiperemesis Gravidarum (HG), afecţiune de care suferă sora ei şi care se maniferstă prin stări acute de rău.

„Am avut norocoul să trec de cele 12 săptămâni fără a avea greţuri matinale, ceea ce mi-a permis să îmi continui activitatea în mod normal“, a scris Pippa Middleton, potrivit revistei „People“

„Când am primit fericita veste că sunt însărcinată, mi-am dat seama că trebuie să-mi ajustez rutina de fitness, aşa că am făcut exerciţii fizice doar patru zile pe săptămână timp de 45 de minute. Am observat schimbări ale corpului, dar prin mişcare simt că am devenit mai puternică“, a mai spus sora ducesei Kate.

Pippa Middleton şi soţul ei, James Matthews, la nunta regală a prinţului Harry cu Meghan Markle, pe 19 mai 2018 FOTO Guliver/Getty Images





Ea a promis că va împărtăşi o serie de exerciţii fizice potrivite pentru perioada sarcinii, întrucât a observat că nu există suficiente informaţii cu privire la ce este benefic şi ce este periculos când vine vorba de sport.

„Eu sunt obsedată de sport, aşa că după ce am aflat că sunt însărcinată am căutat o mulţime de cărţi şi site-uri pentru a afla care sunt cele mai indicate exerciţii fizice în această perioadă, însă am fost dezamăgită de informaţiile tehnice limitate. Fiind prima mea sarcină, am avut atât de multe întrebări şi simt că multe au rămas fără răspuns. Am observat că am crescut în greutate, dar prin exerciţii fizice eficiente simt că îmi întăresc corpul astfel încât să suporte o sarcină sănătoasă, o naştere sănătoasă, dar şi o recuperare rapidă. Şi mă asigur că după ce voi deveni mămică, vechii mei blugi preferaţi mi se vor potrivi în continuare“, a scris Pippa Middleton.

Pippa Middleton Matthews is featured in a new column for @waitrose weekend. “Exercising during pregnancy” pic.twitter.com/2rktWaKaFg — MiddletonMaven (@MiddletonMaven) June 7, 2018

Sora ducesei de Cambridge a dezvăluit că a renunţat la jogging, însă, când nu este în sala de sport sau la clasele de yoga şi Pilate, obişnuieşte să facă plimbări lungi, să meargă pe bicicletă, să înoate şi să joace tenis.





Pippa Middleton şi James Matthews s-au căsătorit anul trecut FOTO Guliver/Getty Images

Pippa Middleton (34 de ani) şi James Matthews (41 de ani) s-au căsătorit pe 20 mai 2017, la Biserica St. Mark din Englefield, şi şi-au petrecut luna de miere în Polinezia Franceză şi în Australia. Pippa Middleton a devenit cunoscută după ce a fost aleasă ca domnişoară de onoare la nunta surorii sale, actuala ducesă de Cambridge, cu prinţul William, în 2011. Atunci, presa a scris despre cum Pippa a eclipsat-o pe mireasă cu o rochie care i-a pus în evidenţă formele.





Pippa Middleton, ţinându-i trena surorii sale, ducesa de Cambridge FOTO Guliver/Getty Images