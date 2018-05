O româncă a fost concediată după ce a petrecut o noapte fierbinte cu Orlando Bloom. Colegii ei au găsit-o goală în camera de hotel a actorului

De curând, Orlando Bloom confirma că şi-a reluat relaţia cu Katy Perry, însă presa britanică e frământată de un nou scandal care o are în centru pe Viviana. Ea şi actorul s-au cunoscut la un hotel exclusivist, iar povestea părea să se transforme în cea a Cenuşăresei. Ea era chelneriţă, el era clientul ei. Prietenii fetei au declarat pentru The Sun că din prima clipă în care s-au văzut între ei a existat o „conexiune sexuală”, care în aceeaşi seară s-a şi materializat. „A fost un flirt de o noapte, nimeni nu se aştepta să iasă ceva. A fost o noapte uimitoare, cu sex incredibil, iar Viviana a vrut să o păstreze ca o amintire frumoasă”, a declarat un apropiat al tinerei pentru The Sun.





Zorii zilei au spulberat şi amorul de o noapte, pentru că Orlando a plecat din „cuibuşorul de nebunii”, lăsând-o pe Viviana goală şi singură. Angajaţii Hotelului Chiltern Firehouse, unde tânăra lucra, au găsit-o repede în camera starului de cinema, iar în câteva minute au concediat-o.





După ce a aflat cele întâmplate, bărbatul nu a avut prea multe de spus, ci doar un simplu „îmi pare rău”.

Românca îşi doreşte foarte mult să devină o actriţă serioasă, iar mica escapadă romantică i-a umbrit ascensiunea. Ea a declarat pentru Daily Mail că a pierdut multe contracte după ce presa a scris despre aventura ei cu Orlando Bloom.

Viviana este o româncă de 22 de ani care s-a mutat în Londra după ce a absolvit în Germania Academia de Film, în 2015. Deşi îşi dorea cu ardoare să fie celebră, faima a venit peste ea aşa cum nu ar fi vrut, după o aventură de o noapte cu starul filmului „Piraţii din Caraibe“.