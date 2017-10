Michael Caton-Jones dezvăluie că Harvey Weinstein l-a obligat să schimbe actriţa principală din filmul „B. Monkey“ pentru că „nu era bună de băgat în pat“ FOTO

Regizorul englez Michael Caton-Jones (60 de ani) susţine că producătorul de film Harvey Weinstein (65 de ani) l-a obligat să schimbe actriţa principală pe care o alesese în urma castingului pentru trilerul „B. Monkey“, în anul 1998, pe motiv că „nu era suficient de bună de băgat în pat“, scrie BuzzFeedNews.

Regizorul o alesese în rol principal pe actriţa britanică Sophie Okonedo (49 de ani), în filmul produs de Miramax „B. Monkey“.

„Harvey îmi tot spunea: «Crezi că e bună de băgat în pat? Chiar crezi asta?» Mă confruntam tot timpul cu chestiuni de genul acesta, dar a fost prima dată când i-am spus: «Este cea mai bună actriţă pentru acest rol, Harvey. Nu strica acest casting pentru filmul acesta doar pentru că vrei tu să te culci cu vreuna» după care s-a înfuriat“, povesteşte regizorul.





După această discuţie, susţine Michael Caton-Jones, Harvey Weinstein a lansat imediat în presă, în publicaţia „Variety“ „ştirea“ că regizorul ar fi renunţat la film: „Am fost furios în momentul în care mi-am dat seama că am fost dat afară din propriul meu film şi le-am povestit jurnaliştilor de acolo tot ce s-a întâmplat. Le-am spus chiar şi de acuzaţiile de hărţuire care i se aduceau lui Harvey, dar ei nu m-au luat în serios. Le-am spus: «Eu nu organizez castinguri de film în funcţie de erecţiile lui Harvey Weinstein», iar eu n-au făcut nimic, doar au râs“, a declarat regizorul.

Mogulul american l-a înclocuit pe Michael Caton-Jones cu regizorul Michael Radford (71 de ani), iar pe actriţa principală Sophie Okonedo, a înlocuit-o cu Asia Argento, una dintre actriţele care l-au acuzat pe producător de viol.



„Am fost cel care s-a ridicat împotriva lui Harvey, iar multă lume m-a susţinut în acea perioadă, dar nu eu am făcut filmul, aşa că Weinstein a fost cel care a câştigat“, a adăugat regizorul.

De asemenea, un scenarist american, Even Scott Rosenberg, care lucra pentru studiourile Miramax, a scris într-o postare pe Facebook că „toată lumea ştia despre hărţuirile sexuale şi comportamentul deviant“ ale lui lui Harvey Weinstein, într-o anumită măsură: „Miramax era pe val, iar eu lucram acolo. Şi hai să lămurim un lucru: tabsolut toată lumea ştia“ a scris Scott rosenberg pe Facebook, referindu-se la perioada de glorie din anii '90 ale studiourilor Miramax.

„Toţi cei care spun că nu ştiau, nu au vrut, de fapt, să ştie. E ca în cazul Germaniei, după Al doilea Război Mondial. Nu am văzut niciodată atâţia oameni care să spună că «nu au ştiut nimic» Eu ştiam şi cam toată lumea era la curent cu ce făcea el. Îţi erau de ajuns doar cinci minute petrecute cu el, ca să-ţi poţi da seama ce fel de om era. Nu-şi ascundea gesturile sau comportamentul“, a concluzionat scenaristul.

Harvey Weinstein (65 de ani), fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor producţii celebre precum „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Gangs of New York“, se află în centrul unui scandal în care foste angajate şi actriţe îl acuză de hărţuire sexuală şi contact fizic nedorit. Printre victimele sale se numără actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan, un model şi două asistente ale producătorului, iar acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani.