Kate Winslet a dezvăluit care este secretul prieteniei de lungă durată cu Leonardo DiCaprio. De ce îşi ţine actriţa premiul Oscar la toaletă

Au trecut 20 de ani de când „Titanic“ le-a adus celebritatea şi în ciuda poveştii de dragoste dintre Jack şi Rose, care a topit inimi în întreaga lume, actriţa Kate Winslet spune că legătura romantică dintre ea şi Leonardo DiCaprio nu a trecut niciodată dincolo de platourile de filmare.

Invitată în emisiunea „Lorraine“ de la ITV, Kate Winslet a vorbit despre celebra ei relaţie de prietenie cu Leonardo DiCaprio, care a început în 1997, la filmările pentru „Titanic“ şi s-a declarat fericită că între ei doi n-a fost niciodată vorba de ceva mai mult de atât, arată Daily Mail

„Cred că pentru mine şi Leo au fost şapte luni de muncă foarte intensă, amândoi eram într-adevăr foarte tineri. Din fericire, şi consider că ăsta a fost cel mai prielnic lucru, noi nu ne-am făcut niciodată ochi dulci. Ştiu că e enervant să auzi asta, îmi pare rău. Dar niciodată nu am făcut asta. În felul acesta am fost capabili să avem această prietenie, să fim capabili să ne tachinăm reciproc, ceea ce facem în continuare şi mi se pare minunat.“

Pe Kate Winslet şi Leonardo DiCaprio îi leagă o prietenie de 20 de ani, începută la filmările pentru „Titanic“

Kate Winslet a mai dezvăluit cum a exersat discursul de acceptare a premiului Oscar, înainte ca ea să câştige râvnita statuetă în 2008, pentru rolul principal din „The Reader“, folosindu-se de statueta actriţei Emma Thompson. Emma Thompson a fost premiată cu Oscar în 1992, pentru rolul din „Howards End“.

„Îmi amintesc că am mers acasa la Emma Thompson când eram mult mai tânără şi nu câştigasem un Oscar, iar Oscarul ei se afla în spatele unei toalete, aşa că l-am luat şi am început să spun «Vreau să le mulţumesc mamei şi tatălui meu...»“, şi-a amintit actriţa cu amuzament.

Kate Winsley şi Emma Thompson au jucat împreună în filmul „Sense and Sensibility“ în 1995

„Apoi, ani mai târziu, chiar făceam asta şi nu îmi venea să cred. În timp ce îl ţineam în mână şi mă uitam la el, mă gândeam «Chiar spun cuvintele astea la care am visat». Nu renunţaţi nicioadată la visurile voastre. Eu sunt exemplul de persoană pentru care era cel mai puţin probabil să se întâmple“, a mai spus Kate.

Mai mult, Kate i-a urmat exemplul Emmei Thompson şi păstrează preţioasa statuetă în toaleta de la parter: „Ăsta e motivul pentru pentru care se află acolo. Toată lumea vrea să o ţină în mână şi să spună: «Vreau să-i mulţumesc profesoarei mele de echitaţie şi surorii mele că mi-a furat peria de păr...» Cred că trebuie să le dai oamenilor această oportunitate pentru a se distra puţin.“

Kate Winslet a câştigat Premiul Oscar în 2008, pentru rolul din „The Reader“

The Mountain Between Us“ – în care joacă alături de Idris Elba. Filmul îi prezintă pe cei doi protagonişti izolaţi pe munte în urma prăbuşirii unui avion. Despre acest film, Kate Winslet a declarat chiar că a fost făcut în condiţii mult mai vitrege decât „The Revenant“, filmul pentru care Kate Winslet promovează în prezent cel mai recent film – „“ – în care joacă alături de Idris Elba. Filmul îi prezintă pe cei doi protagonişti izolaţi pe munte în urma prăbuşirii unui avion. Despre acest film, Kate Winslet a declarat chiar că a fost făcut în condiţii mult mai vitrege decât „The Revenant“, filmul pentru care Leonardo DiCaprio a fost premiat cu Oscar anul trecut