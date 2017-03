Kate Hudson nu are o relaţie cu Brad Pitt: cine este, de fapt, noul iubit al actriţei

Kate Hudson (37 de ani) a fost văzută recent, plimbându-se de mână cu cântăreţul şi chitaristul Danny Fujikawa (fost membru al formaţiilor Lightwave Records şi Chief) pe străzile din Los Angeles. Mai mult, paparazzi i-au surprins pe cei doi şi sărutându-se într-un local.

În urma zvonurilor care au circulat în presa internaţională din acel moment, cuplul a confirmat relaţia în faţa paparazzilor, după ce s-a săturat pasional timp de 10 minute pe străzile din New York, arată Daily Mail (vezi fotografiile cu cei doi)

Kate Hudson şi noul ei iubit Danny Fujikawa FOTO Getty Images/Instagram







Kate Garry Hudson este o actriţă americană, devenită celebră în 2001 după câştigarea premiului Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din filmul „Almost Famous“. După această performanţă, ea a jucat în filme ce îi vor creşte faima, precum „How to Lose a Guy in 10 Days“(2003), „Raising Helen“ (2004), „The Skeleton Key“ (2005), „You“, „Me and Dupree“ (2006), „Fool's Gold“ (2008), „Bride Wars“ (2009) şi „The Reluctant Fundamentalist“ (2012).

Fostul soţ al actriţei, Chris Robinson, a cerut prin intermediul avocaţilor să fie redeschis dosarul de custodie în privinţa fiului său, Ryder Rusell Robinson, născut în 2004, potrivit portalului E!News. Kate mai are un fiu, Bingham Hawn Bellamy, născut în 2011 din relaţia cu solistul trupei Muse, Matt Bellamy. După o legătură de patru ani ce doi s-au despărţit în 2014, dar au rămas în relaţii amiabile.