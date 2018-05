Jennifer Love Hewitt le-a cerut scuze fanilor pentru apariţia „dezastruoasă“ de pe covorul roşu: „Am uitat că trebuie să arăt extraordinar“ FOTO

Jennifer Love Hewitt, în vârstă de 39 de ani, va juca rolul personajului Maddie în serialul „9-1-1“, produs de Fox, şi va aparea în 16 episoade. Din distribuţie mai fac parte actori precum Angela Bassett, Peter Krause şi Oliver Stark.

După patru ani de la ultima sa apariţie în lumina reflectoarelor, Jennifer Love Hewitt a fost prezentă pe covorul roşu, la evenimentul de promovare a serialului. Vedeta a purtat un costum negru, accesorizat cu un colier auriu, un machiaj natural şi o coafură lejeră, scrie Daily Mail.

După ce fotografiile de la eveniment au apărut în presa internaţională, actriţa a ţinut să ceară scuze pentru apariţia sa, pe care a catalogat-o drept „dezastruoasă“ şi a explicat de ce nu a avut o apariţie glamour.

Jennifer Love Hewitt FOTO WireImage



Jennifer Love Hewitt FOTO Getty Images

„Nimeni nu mi-a spus că evenimentul va dura 12 ore şi că nivelul de umiditate în New York va fi foarte ridicat. Aşa că trebuie să vă cer scuze“, a declarat actriţa într-un video pe Instagram.

„N-a fost o idee prea bună să port un costum negru. N-a fost o idee bună nici faptul că nu am purtat fixativ în păr. M-am topit la propriu până să ajung pe covorul roşu. Părul nu mai avea volum, machiajul mi se scurgea din cauza căldurii şi arătam ca şi cum uitasem că sunt actriţă, că fac parte din această industrie şi că trebuie să arăt extraordinar pe covorul roşu“, a mai declarat vedeta.

Jennifer Love Hewitt FOTO WireImage

Actriţa a explicat, de asemenea, că era extrem de obosită după călătorie, fiind însoţită de soţul ei şi cei doi copii ai lor, de doi, respectiv patru ani.

„N-am dormit deloc azi-noapte. Copiii mei n-au adormit toată noaptea şi este prima noastră călătorie cu ei. Aşa că trebuie să vă cer scuze pentru cum am arătat ieri pe covorul roşu. Eram atât de transpirată, mă topeam efectiv“, a mai spus actriţa.

Totodată, Hewitt a mărturisit că este recunoscătoare pentru noul rol şi şi-a asigurat fanii că va fi în formă în noile sale apariţii, dar şi în serial. „Vă spun că nu aşa voi arăta în serial. Voi purta machiaj, nu voi mai transpira şi nu voi mai fi copleşită să mă aflu din nou în faţa mulţimilor de oameni şi pe covorul roşu. Sincer, vă cer scuze“, a insistat vedeta. „Este o nouă experienţă şi sunt foarte recunoscătoare pentru asta“, a adăugat Jennifer.

Nu este pentru prima dată când actriţa a stârnit rumoare cu apariţia sa în public. În 2007, pe când avea 28 de ani, Jennifer Love Hewitt a fost criticată de tabloide pentru felul în care arăta în costum de baie, aflându-se în vacanţă cu fostul ei iubit, Ross McCall.

Jennifer Love Hewitt în 2007 FOTO Splash News

Actriţa a declarat atunci, într-un post pe blogul personal, că se simte bine în pielea ei, chiar dacă are câteva kilograme în plus şi le îndemna şi pe alte femei să nu le fie ruşine cu felul în care arată: „Nu înseamnă că sunt grasă dacă port măsura 2. O măsură mai mică nu te face neapărat frumoasă. Sunt conştientă de felul în care arăt, la fel şi prietenii şi familia mea. Îmi iubesc corpul, aşa cum ar trebui s-o facă toate femeile. Tuturor fetelor cu forme, şolduri, sâni mari şi mărime mai mare în talie le spun: puneţi-vă un costum de baie şi rămâneţi puternice“.

Actriţa a avut, de-a lungul timpului, şi apariţii apreciate pe covorul roşu, afişând o imagine sexy şi glamour.





Jennifer Love Hewitt, pe covorul roşu în 2012