Gregg Allman, fost soţ al cântăreţei Cher, a murit la vârsta de 69 de ani

Cântăreţul „a murit liniştit în locuinţa din Savannah, Georgia“, este scris pe site-ul muzicianului. Potrivit managerului său, Allman suferea de cancer la ficat, cu care se lupta din 2012.

După anunţul morţii sale, Cher, cu care a fost căsătorit în 1970, a scris pe Twitter mesajul „Cuvintele sunt imposibile“ şi a publicat o fotografie în care apare cu Allman.

Muzicianul a cunoscut faima alături de formaţia pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele său mai mare, Duane, la finalul anilor '60.

Gregg Allman a fost liderul formaţiei şi a scris mai multe hit-uri, printre care „Whipping Post“, „It's Not My Cross to Bear“ şi „Midnight Rider“.

Printre cele mai cunoscute cântece ale The Allman Brothers Band se numără „Jessica“, din 1973, care a fost folosit în emisiunea „Top Gear“.

Primele trei albume ale trupei i-au făcut staruri, însă tragediile i-au urmărit: în 1971, când Duane a murit în urma unui accident de motocicletă, iar un an mai târziu, basistul Berry Oakley a sfârşit tot într-un accident de motocicletă.

Allman s-a luptat cu dependenţa de droguri, devenind în anii '70 consumator de heroină.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1995 şi în memoriile sale publicate în 2012 - „My Cross to Bear“ a povestit că a fost prea beat ca să bucure de acest lucru.

Gregg Allman a fost diagnosticat cu hepatita C în 1999 şi a suferit un transplant de ficat în 2010.