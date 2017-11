Ellen Page, dezvăluiri despre hărţuirile suferite la Hollywood: „Colaborarea cu Woody Allen este cel mai mare regret al carierei mele“

Ellen Page, care a debutat în actorie la vârsta de zece ani şi a primit nominalizări la premiile Globul de Aur şi Oscar pentru rolul din „Juno“, denunţă abuzurile sexuale de la Hollywood într-un amplu text publicat pe Facebook.

Actriţa canadiană începe prin a mărturisi că regizorul american Brett Ratner a hărţuit-o pe platourile de filmare de la „X-Men: The Last Stand“ (2006) şi a făcut remarci homofobe la adresa ei în prezenţa mai multor colegi, la momentul respectiv ea având 18 ani.

„«Ar trebui să i-o tragi ca să-şi dea seama că e lesbiană». A spus acest lucru despre mine în timpul unei întâlniri cu echipa şi distribuţia înainte de începerea filmărilor pentru «X-Men: The Last Stand». Aveam 18 ani. S-a uitat la o femeie care stătea lângă mine şi care era cu zece ani mai mare, a arătat spre mine şi i-a spus această frază“, şi-a început Page textul.

La momentul incidentului, actriţa nu se declarase gay, gest pe care l-a făcut opt ani mai târziu, în 2014. „Ştiam într-un fel că sunt gay, dar încă nu eram convinsă. M-am simţit violată în acel moment. Am privit în pământ, nu am scos un cuvând şi nimeni altcineva nu a făcut-o. Acest om, care mă distribuise în filmul lui, a dat startul proiectului cu această declaraţie oribilă. M-a arătat cu degetul fără să-i pese de cum mă simt, un gest pe care toţi îl catalogăm drept homofob. Această remarcă publică şi agresivă m-a lăsat pentru multă vreme cu un sentiment de ruşine, unul dintre cele mai distrugătoare efecte ale homofobiei. A face pe cineva să se ruşineze de cine este reprezintă o manipulare crudă, menită să oprime şi să reprime. Am fost jefuită de capacitatea de a mă defini ca persoană. (...) L-am văzut pe platourile de filmare spunând lucruri degradante femeilor. Îmi amintesc cum a făcut un comentariu despre vaginul unei femei care era la cadru“, a povestit Page.

Declaraţiile actriţei vin la o săptămână după ce şase femei, printre care actriţele Olivia Munn şi Natasha Henstridge, l-au acuzat pe Ratner de hărţuire sexuală şi comportament inadecvat. Avocatul regizorului a negat vehement afirmaţiile şi a precizat că va intenta proces pentru defăimare.

Propuneri sexuale primite la 16 ani

Actriţa subliniază şi că regretă că a acceptat să lucreze cu regizorul Woody Allen în 2012, pentru filmul „To Rome With Love“. „Este cel mai mare regret al carierei mele. Sunt ruşinată că am acceptat proiectul. Încă nu-mi găsisem vocea, nu eram cine sunt acum şi m-am simţit presată, pentru că «bineînţeles că trebuie să fii de acord cu tot ce spune Woody Allen». În cele din urmă, totuşi, este alegerea mea ce filme fac, iar eu am făcut alegerea greşită atunci. Am făcut o greşeală îngrozitoare“, a explicat Page fără a da însă detalii.

Ellen Page a continuat prin a spune că, deşi a avut şansa să lucreze cu oameni minunaţi, a fost de multe ori hărţuită sexual: „Lucrez în industrie de la vârsta de zece ani. Am avut norocul să lucrez cu multe persoane onorabile şi am avut colaborări respectuoase atât în faţa, cât şi în spatele camerelor de filmat. Dar comportamentul pe care îl descriu este omniprezent. Abuzatorii vor să te simţi mic, neînsemnat, nesigur, să simţi că le eşti dator şi că acţiunile tale sunt de vină pentru acţiunile lor nedorite.“

Page povesteşte şi un incident petrecut pe când avea 16 ani: „Un regizor m-a invitat la cină (o obligaţie profesională şi foarte comună în industrie). Mi-a pipăit şi mi-a strâns piciorul şi mi-a spus: «Trebuie să faci mişcarea». Nu am făcut-o şi am avut norocul de a scăpa. A fost o concluzie dureroasă: siguranţa nu îmi era garantată la locul de muncă. Un adult pentru care lucram intenţiona să mă exploateze fizic. Câteva luni mai târziu am fost agresată sexual. Un regizor mi-a cerut să fac sex cu un bărbat de peste 20 de ani şi să-i povestesc apoi cum a fost. Nu am făcut acest lucru. Aceste lucruri s-au întâmplat când aveam 16 ani, un adolescent în industria de divertisment.“

Ellen Page subliniază că este o persoană norocoasă şi are resursele necesare pentru a se proteja şi a se vindeca de traume, însă aminteşte că există indivizi marginalizaţi, care se luptă în tăcere cu astfel de abuzuri fără ca nimeni să ia vreo măsură, deşi aceste probleme sunt cunoscute în industrie.

„Câţi oameni din media – titani ai industriei – mai trebuie să fie expuşi pentru a înţelege gravitatea situaţiei şi pentru a ni se oferi siguranţa şi respectul care ne aparţin pe drept? Bill Cosby este cunoscut ca fiind un prădător. Crimele au fost ale lui, dar mulţi au fost complici. Dar şi mai mulţi au ales să se uite în altă parte. Harvey Weinstein este cunoscut ca fiind un prădător. Crimele au fost ale lui, dar mulţi au fost complici. Dar şi mai mulţi au ales să se uite în altă parte. Continuăm să-l venerăm pe regizorul Roman Polanski, care a fost condamnat pentru că a drogat şi a sodomizat o tânără şi care a fugit de sentinţă. Un fugar de justiţie. Am auzit oameni din industrie care au condamnat comportamentul lui Weinstein şi au jurat că vor face schimbări semnificative. Dar haideţi să fim sinceri: lista este lungă şi încă există oameni protejaţi. Avem treabă de făcut. Nu mai putem privi în altă direcţie. Vreau să-i văd pe aceşti oameni că plătesc pentru faptele lor. Vreau ca aceşti oameni să nu mai aibă putere. Vreau ca aceşti oameni să se aşeze şi să se gândească la cine sunt fără a fi înconjuraţi de avoaţi, de milioanele lor de dolari, de maşinile lor luxoase“, mai notează Page.

În încheiere, Ellen Page face apel la uniune pentru a nu lăsa astfel de comportamente să fie normalizate.