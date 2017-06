Dragoş Bucurenci aleargă pentru sportivii paralimpici români: „Îmi place să împart cu cei mai puţin norocoşi decât mine bucuria unor victorii personale“

Maratonul Ştafeta Carpaţilor sprijină sportivii paralimpici români

„Adevărul“: De ce ar trebui ca doritorii să participe la Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor?

Dragoş Bucurenci: Toţi ştim care sunt beneficiile sportului şi, mai ales, ale sportului în aer liber, de la sănătate, formă fizică bună, până la a-ţi face prieteni, dar Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor este o ocazie foarte bună de a vedea cu alţi ochi una dintre cele mai frumoase zone montane ale României, de a-ţi testa puterile şi, nu în ultimul rând, de a sprijini sportivii paralimpici români. Traseul care începe în Predeal, continuă în Râşnov şi se termină în Poiana Braşov, este unul montan, cu diferenţe de nivel, potrivit atât alergătorilor avansaţi, cât şi începătorilor. Pentru mine, este primul semimaraton montan la care particip şi mă bazez pe frumuseţea peisajelor, care sper să mă motiveze să-l duc la bun sfârşit.

Cum face faţă efortului

Cum o să îi motivezi pe cei pe care o să îi întâlneşti pe traseu?

O să le spun ce mi-aş dori şi eu să aud, la rândul meu, în momentele mai dificile: „Bravo!“, „Ţine-o tot aşa!“, „Hai că poţi!“ şi, mai ales, „Capul sus! Zâmbeşte!“. La cele două semimaratoane alergate pe asfalt am descoperit că este esenţial să-ţi păstrezi optimismul şi zâmbetul pe tot traseul, iar o vorbă bună spusă la momentul potrivit ajută foarte mult.

Beneficiile sportului pentru Dragoş Bucurenci

Care sunt beneficiile acestui sport şi de ce ar trebui practicat?

Eu m-am apucat de alergat acum doi ani, când, convins de prietenii de la Hope and Homes for Children, am alergat o ştafetă la Maratonul Bucureşti. De atunci alerg din când în când şi mai ales în preajma unor competiţii la care particip. Pe de o parte, îmi plac provocările şi îmi place să leg aceste provocări de susţinerea unor cauze caritabile, pentru ca să împart şi cu cei mai puţin norocoşi decât mine bucuria unor victorii personale. Pe de altă parte, mă simt mult mai bine atunci când alerg, pedalez sau înot, mă ajută să fac faţă mult mai bine stresului şi programului meu mai mereu încărcat. Mi se par şi nişte sporturi mai blânde cu corpul meu decât mersul la sală sau crossfit-ul, pe care le practic în continuare, dar cu moderaţie.

Ca vedetă, cum te-a ajutat sportul de-a lungul timpului?

Cred că sportul ajută în primul rând ca om şi cred că e important să fim întotdeauna în primul rând oameni. Ca om de televiziune, sigur că sportul m-a ajutat, pentru că multe dintre emisiunile pe care le-am prezentat au presupus acţiuni în natură, iar sportul te ajută să faci faţă mult mai bine acestor condiţii de filmare. Dar, încă o dată, pentru mine sportul este o investiţie pe termen lung în sănătatea proprie, care merge dincolo de beneficiile imediate legate de cum arăţi, de forma ta fizică sau de rezistenţa la efort.

„Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine“

Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express România (foto jos), şi-a exprimat la rândul său opinia despre beneficiile practicării sportului şi ce aduce nou evenimentul sportiv în care este implicat.

Cum se deosebeşte acest maraton faţă de altele?

Daniel Kearvell: Maratonul DHL Stafeta Carpatilor s-a impus de-a lungul timpului ca un eveniment de referinţă datorită unei combinaţii unice de factori: frumuseţea traseului, peisajele montane minunate, alergarea atât pe şosea, cât şi pe traseu montan, precum şi componenta caritabilă. Fondurile strânse din taxa de înscriere sunt donate în întregime cauzelor pe care le susţinem, iar anul acesta continuăm colaborarea cu Comitetul Naţional Paralimpic, pentru a susţine mai departe performanţa sportivilor noştri paralimpici. Ne bucurăm să vedem că numărul participanţilor creşte an de an, iar energia şi entuziasmul cu care îi întâlnim la linia de start sunt de apreciat.

Ce beneficii are comunitatea de pe urma acestui eveniment?

Ediţia a opta a Maratonului DHL Ştafeta Carpaţilor transmite un mesaj foarte sugestiv: „Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine!“. Sport, viaţă sănătoasă, echilibru, curaj, ambiţie. Astfel pot descrie acest maraton. Toţi cei care se vor alinia la start vor fi parte a unui eveniment unic, se vor bucura de un traseu special şi vor duce visul sportivilor paralimpici mai departe. Poate asta e cea mai importantă acţiune pentru care vor lupta, indirect, toţi participanţii. Bucuria de a face fapte bune, prin sport, de a mişca lumea, aşa cum spuneam. Şi vom reuşi, împreună, pe 17 iunie, în Poiana Braşov.

Ce aşteptări aveţi de la maraton şi ce speranţe aveţi pe viitor?

Ca în fiecare an, ne dorim să evoluăm. Şi evoluţia e reprezentată de un număr cât mai mare de participanţi, pentru că ne propunem să le oferim toate motivele să participe la Maratonul DHL: ne putem bucura împreună de un peisaj minunat, de o zonă de munte spectaculoasă, de aer curat, dar mai ales, de sport în aer liber. Aşteptăm ca oamenii să fie alături de noi în această cursă care promovează performanţa, sănătatea şi perseverenţa. Totodată, prin Maratonul DHL, participanţii pot susţine sportivii noştri paralimpici care, în 2016, cu ajutorul donaţiilor noastre, au concurat cu cea mai mare echipă din istorie la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro şi au venit acasă cu primele medalii olimpice. Ne dorim, şi în acest an, să strângem cât mai multe fonduri pentru a-i susţine în drumul lor spre noi performanţe.

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor încurajează sportul în aer liber

Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine! Mai ai timp până pe 9 iunie să te alături tuturor celor care spun un „Da“ hotărât sportului, vieţii sănătoase şi care îşi doresc să-i susţină pe sportivii paralimpici români, atleţi curajoşi care iau viaţa ca pe o alergare de cursă lungă.

Ca urmare a solicitărilor primite, perioada de înscrieri pentru Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor se prelungeşte până pe 9 iunie, în limita locurilor disponibile. Aliniază-te la linia de start pe 17 iunie, la Poiana Braşov, alături de sutele de participanţi care deja s-au înscris. Participă individual sau împreună cu echipa şi prietenii la cea de-a opta ediţie a maratonului. Poţi alege să te înscrii la oricare dintre cele trei categorii de probe - Ştafetă (7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) şi Maraton (42,195 km) şi nu uita să faci asta accesând http://maratondhl.ro, secţiunea Înscrieri.

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor încurajează tinerii să practice sport în aer liber, astfel că ei se pot înscrie gratuit în competiţia de ştafetă (limita de vârstă 14 ani) sau semimaraton (limita de vârstă 16 ani). Surprizele apar şi pentru cei mai mici, cu vârste între 5 şi 13 ani. Ei pot participa gratuit la Crosul Copiilor, o categorie de concurs separată, cu distanţe mai mici de alergare.

Lansat în 2005, Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor a ajuns una dintre cele mai cunoscute competiţii de gen din România şi unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de alergare montană din România, datorită traseului unic pe ruta Predeal – Pârâul Rece – Râşnov – Poiana Braşov, atât şosea, cât şi traseu montan, precum şi componentei caritabile.

Şi anul acesta, toate fondurile strânse din taxele de participare vor ajunge la Comitetul Naţional Paralimpic, pentru ca performanţele şi efortul de care dau dovadă sportivii paralimpici să ne inspire în continuare.