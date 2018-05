Cum arată Brooke Shields la 52 de ani în costum de baie: „În sfârşit mă simt mândră de corpul meu. În tinereţe nu-mi plăcea să apar în costum de baie“ FOTO

Deşi a păşit pe cele mai importande podiumuri de modă şi a devenit celebră pentru rolurile sale încă de la 12 ani, Brooke Shields a declarat că această expunere a făcut-o să-şi piardă încrederea în sine.

Într-un interviu pentru revista „People“ , actriţa cunoscută mai ales din „Laguna Albastră“ a afirmat că la 52 de ani se simte mult mai confortabil să pozeze în costum de baie decât când era tânără.

„Să cresc sub lumina reflectoarelor, supusă la asemenea presiuni, m-a făcut să fiu nesigură şi să nu am încredere în mine. M-am simţit deconectată de corpul meu, mi-a trebuit ani pentru a reuşi să separ opiniile altora despre mine de propriile mele opinii. De-a lungul timpului, am reuşit să-mi recapăt încredere în mine prin munca mea, prin pasiunile mele, datorită femeilor puternice pe care le-am cunoscut şi datorită rolului de mamă. La 52 de ani, în sfârşit mă simt confortabil şi mândră de corpul meu. Pot spune că mă simt bine în propria piele, mă simt bine să-mi arăt corpul şi nu mai vreau să-l ascund“, a explicat Shields.

Actriţa a ţinut să precizeze că acest confort nu se datorează unor diete stricte sau unor antrenamente nebuneşti: „Nu am făcut nimic special. E vorba doar de echilibru. Şi trebuie să vezi ce funcţionează pentru tine. Eu, de exemplu, încerc să beau cât mai multă apă, să mă odihnesc bine şi să-mi menţin un stil de viaţă sănătos şi activ.“

În ceea ce priveşte decizia de a poza în costum de baie pentru brandul „Swimsuits For All“ , vedeta a povestit: „În tinereţe nu mi-a plăcut niciodată să apar în costum de baie. Încercam să mă acopăr, nu-mi plăcea cum arăt. Acum, mă simt OK să-mi dezvălui trupul.“

Brooke Shields, în Laguna Albastră