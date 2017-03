Cântăreaţa Mel B, fostă membră Spice Girls, divorţează după o căsnicie de 10 ani

În acele documente oficiale, artista a precizat că data separării sale de Stephen Belafonte este 28 decembrie. Mel B a cerut judecătorului să îi acorde custodie comună asupra fiicei cuplului, Madison Brown Belafonte, în vârstă de cinci ani.

Melanie Brown şi Stephen Belafonte, ambii în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2007, după o logodnă de cinci luni.

Cei doi i-au crescut împreună pe copiii proveniţi din relaţiile lor anterioare: Angel Iris Murphy Brown, fiica în vârstă de nouă ani pe care Mel B o are cu fostul ei iubit Eddie Murphy, Phoenix Chi Gulzar, fiul de 17 ani pe care artista îl are cu fostul ei soţ Jimmy Gulzar, respectiv Giselle Belafonte, fiica în vârstă de 12 ani pe care Stephen Belafonte o are cu fosta lui iubită Nicole Contreras.

Grupul pop britanic Spice Girls a fost înfiinţat la Londra, în anul 1994, şi a fost alcătuit din cântăreţele şi dansatoarele Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm şi Geri Halliwell. Albumele acestui grup s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, iar trupa a devenit un veritabil fenomen mondial, cunoscut sub numele de „Spice Mania“.

Stephen Belafonte, născut pe 18 mai 1975 în California, este un producător de film. Când avea 12 ani, s-a mutat cu mama şi cei şase fraţi ai lui în New Jersey. A revenit la vârsta de 18 ani în California şi şi-a schimbat numele de familie în Belafonte. A fost căsătorit cu Nancy Carmell în perioada 1997 - 1999.