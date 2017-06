„Am trimis pe cineva să te ucidă“: noi dezvăluiri despre triunghiul amoros dintre Prinţesa Diana, Prinţul Charles şi Camilla scot la iveală detalii nebănuite

Stările Prinţesei Diana, puse la îndoială

Penny Junor, autoarea Casei Regale a Marii Britanii, vine din nou cu o serie de informaţii prin care vrea să demonstreze că Prinţesa Diana spunea numai adevărul ei. Junor arată că în timpul în care Diana şi-a spus partea ei de poveste lui Andrew Morton avea deja 11 ani de mariaj cu Charles şi era „nervoasă, se simţea rău şi avea un gust amar“, motiv pentru care, spune autoarea, biografia Dianei, care a ajuns să fie citită în serii publicate în presă de către britanici, „trebuie citită cu atenţie şi băgare de seamă“. Penny Junor mai crede că bulimia a jucat un factor important în declinul Dianei pentru că tratamentul urmat o predispunea la schimbări de atitudine, de la vină, la depresie, la ură şi gânduri suicidale, scrie „Daily Mail“.

Cum a devenit Camilla inamicul public numărul unu

Cu toate acestea povestea amoroasă a Camillei cu Charles nu a mai putut fi dezaprobată de aceasta, după ce în decembrie 1992 Prinţul şi Prinţesa de Wales au anunţat că se separă, dar nu divorţează, după care publicaţia „Sunday Mirror“ a publicat transcriptul înregistrărilor deocheate dintre cei doi îndrăgostiţi. Imediat, Camillia era aşteptată în faţa casei de fotografi, fiind denumită chiar „curvă“, iar relaţia a fost numită „Camillagate“ de către presă. De altfel, atunci când Diana a început să conştientizeze gravitatea situaţiei a mers la Camilla, în timpul unei recepţii publice, şi i-a spus: „Camilla, vreau doar să îţi spun că ştiu cu exactitate ce se întâmplă între tine şi Charles. Să nu crezi că m-am născut ieri“. Camilla s-a supărat foarte rău şi i-a reproşat Prinţesei că nu trebuia să facă o astfel de scenă în public.

Camilla a devenit astfel inamicul public numărul unu, însă, după cum scrie Penny Junor, nu a căzut în genunchi din cauza umilinţei publice, interiorizând toate atacurile şi ura şi transformându-le într-un curaj nebănuit de a merge mai departe. În acea vreme, mama ei, Rosaling, suferea din cauza osteoporozei, fiind într-un scaun cu rotile, aşa că nu conştientiza situaţia în care se află fiica ei. Tătăl Camillei, Bruce, a fost cel care i-a oferit sprijinul, formând un cerc de protecţie în jurul ei.

Ameninţări cu moartea în miez de noapte

În tot acest timp, Diana şi-a instalat echipamente sofisticate la Palatul Kensington ştiind că telefoanele îi sunt ascultate, lucru care s-a adeverit 20 de ani mai târziu, dar care atunci părea de necrezut. Unii dintre puţinii oameni care aveau numărul Dianei era chiar Camilla. Pentru a se elibera de stres, Diana trimea mesaje anonime celor pe care îi telefona. Se pare că şi Camilla a primit mai multe apeluri necunoscute de la Prinţesă în toiul nopţii, trimiţându-i mesaje precum: „Am trimis pe cineva să te ucidă. Uite-te afară, în grădină. Uite-te pe geam. Îi vezi?“.

„Erau trei persoane în această relaţie. Devenise un pic cam aglomerat“

„Diana nu se credea doar o victimă, ci cultiva acest sentiment, se agăţa de orice detaliu şi truc, săraca de ea. Începusem să nu îmi mai pară rău de ea pentru că eram ofensat de ce încerca să demonstreze“, spunea atunci un prieten apropiat lui Charles. Camilla avea la rândul ei o atitudine de simpatie faţă de ea, numai că a încetat să o mai placă după ce a înţeles că spunea în mod deliberat anumite lucruri pentru a-i face rău lui Charles sau pentru că folosea copiii drept arme împotriva lui.

După ce a consimţit adulterul, Charles a intrat la rândul lui în atenţie, mai ales după difuzarea documentarului „Charles: The Private Man, The Public Role“. Acesta a fost hulit pentru că ar fi aruncat-o fără nicio jenă pe Camilla în acest joc. „S-a comportat ca un nesimţit, a băgat-o pe Camilla pur şi simplu în acest scandal. Ea nu a meritat asta mai ales după tot suportul pe care i l-a oferit în anii dificili care au trecut“, a spus un apropiat al Camillei atunci. Curând şi soţul Camillei a ieşi la rampă şi a declarat că deşi avea habar de aventura soţiei lui a ales să rămână cu ea de dragul copiilor, până când aceştia ajung să fie independenţi. După care a recunoscut că are la rândul lui o aventură cu Rosemary Pitman, soţia unuia dintre prietenii cu care juca polo. Când Andrew i-a cerut divorţul, Camilla a fost şocată şi nu a putut să accepte decizia şi nici să se gândească cum va arăta viitorul. De altfel, după divorţul care a fost pronunţat în 75 de secunde în faţa instanţei, Camilla a părut extrem de vulnerabilă, mai ales că evenimentul a coincis cu moartea mamei ei.

Pentru a completa tabloul evenimentelor, Prinţesa Diana a ieşit din nou în spaţiul public pentru a povesti, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Panorama“, de la BBC, de ce mariajul ei s-a destrămat. Palidă la faţă, vulnerabilă şi cu cearcăne, aceasta a spus: „Erau trei persoane în această relaţie. Devenise un pic cam aglomerat“. Dar, încă odată, Camilla nu a crezut cuvintele Dianei şi a spus că a avut o reprezentaţie demnă de un premiu Oscar.