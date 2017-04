A murit regizorul premiat cu Oscar pentru „Tăcerea mieilor“

Potrivit unei surse apropiate familiei, citată de IndieWire, Jonathan Demme a murit din cauza cancerului esofagian şi a complicaţiilor cauzate de o boală cardiacă. Demme a învins cancerul în 2010, însă boala a revenit în 2015, iar starea lui de sănătate se deteriorase în ultimele săptămâni.

Unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti, Jonathan Demme şi-a început cariera în anii 1970 şi nu s-a ferit să abordeze subiecte puternice în filmele şi documentarele sale, apreciate de criticii de specialitate şi de publicul larg, potrivit The Hollywood Reporter.

În afară de clasicul „Tăcerea Mieilor“, Demme a regizat „Philadelphia“, un film despre criza SIDA, „Melvin and Howard“, o saga despre un bărbat care a pretins că i-a oferit o cursă cu maşina lui Howard Hughes şi mai târziu a moştenit 150 de milioane de dolari prin testamentul semnat de miliardar.

De asemenea, a regizat „Swing Shift“, în care Goldie Hawn a interpretat o femeie care lucrează într-o fabrică de apărare în Al Doilea Război Mondial. Ulterior, şi-a schimbat tonul regizoral odată cu comediile întunecate şi cu un umor straniu „Something Wild“ şi „Married to the Mob“.

Tot Demme a fost cel care a regizat remake-ul „The Machurian Candidate“ din 2004, iar cel mai recent a regizat „Ricki and the Flash“, cu Meryl Streep (2015), „Rachel Getting Married“ (2008), cu Anne Hathaway, dar şi documentarul „Justin Timberklake + the Tennessee Kids“ (2016).

Cineastul american a fost căsătorit cu artista Joanne Howard, cu care a avut trei copii