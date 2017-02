Reţeaua de sănătate Regina Maria se extinde printr-o investiţie de 2 milioane de euro

După o serie de expansiuni prin şase noi clinici în 2016 la Piteşti, Craiova, Târgu Mureş şi Timişoara, reţeaua clinicilor private de sănătate Regina Maria a achiziţionat alte două clinici în acest an. După achiziţionarea Al-Medica Berlin, reţeaua Regina Maria îşi va extinde operaţiunile în Ploieşti. Noul centru va oferi pentru început 13 specialităţi medicale şi se va întinde pe o suprafaţă de 300 de mp, dispunând de 9 cabinete pentru consultaţii şi de un punct de recoltare a analizelor.

În Bucureşti, reţeaua Regina Maria numără 14 clinici, după ce a deschis două unităţi la începutul acestui an – Policlinica Regina Maria Doamna Ghica şi Policlinica Victoria. În plus, există planuri pentru inaugurarea încă unei unităţi în decursul acestui an, în zona Dorobanţi.