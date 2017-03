Ministrul Agriculturii îl laudă pe Dragnea Jr. pentru afacerea cu porci: „Felicitări! Mă bucur când tinerii se apucă de o asemenea activitate extrem de grea”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a intervenit telefonic aseară la postul B1 TV. El a declarat că este la Bruxelles, dar a fost contrariat când a văzut ştirea privind posibila legătură dintre programul (Programul PSD privind susţinerea produselor deficitare- tomatele li carnea de porc –nr) şi fiul lui Liviu Dragnea, patronul unei ferme de porci: „Nu este niciun fel de legătură”.

„Eu sunt autorul acestui program, eu sunt responsabil de el”, a spus Daea. Ministrul a spus că efectivul de porcine a scăzut drastic în România, în condiţiile în care ţara produce foarte mult porumb. „Acest program nu are nicio legătură cu fiul domnului preşedinte Dragnea”, a reiterat Daea. „Nu există nicio legătură, doar interesul pentru ţară şi pentru acest sector”, a repetat de mai multe ori ministrul Agriculturii.

Realizator: Cum vedeţi faptul că fiul lui Liviu Dragnea va avea un succes (crescătorii de porci vor beneficia de subvenţii- nr), în urma promovării acestei legi?



Petre Daea: Mă duc să-l felicit, pentru că eu sunt ministrul Agriculturii şi mă bucur când tinerii se apucă de o asemenea activitate extrem de grea. Ştiu ce înseamnă munca în agricultură, ştiu ce înseamnă munca în zootehnie ştiu ce înseamnă a creşte porci. Sprijinul nu există din partea statului, iar crescătorii de porci au fost lăsaţi la voia întâmplării, unii dintre aceştia au ajuns în faliment, vânzându-şi hainele de pe ei şi casele.

Realizator: Când creşti porci aduşi din Olanda şi Germania?

Petre Daea: Tocmai, iată, am crescut porci din Germania şi Olanda că nu am fost în stare să-i creştem în ţară. Nu am dat forme de sprijin...Nu avem capacitatea de a produce în România purcei, nu avem capacităţi. Lucrurile acestea sunt în atenţia mea, de aceea am construit acest program, pentru a creşte porci în România.

Ferma de porci, via Tel Drum

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a făcut aceste precizări după ce Hotnews.ro a publicat ancheta jurnalistică: „Cum a ajuns o ferma de porci de la Tel Drum la fiul lui Dragnea. Secretul unei afaceri de succes într-o mare de sărăcie”

Potrivit articolului, o fermă de porci din Teleorman a ajuns în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care preşedintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar a trecut mai întâi printr-un fel de intermediar, astfel încât la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transferă o afacere prosperă. Perspectivele arată însă chiar mai bine. Liderul PSD promite să crească subvenţia la tomate şi, coincidenţă, la porc.

„Dragnea-tatăl se plânge în campanie că românii mănâncă de Crăciun porci din Olanda şi Germania, că importăm mult şi exportăm puţin. Una spune tată în campanie, altă face fiul în viaţă de zi cu zi. Dragnea jr. importă porci tocmai din Germania şi Olanda, îi creşte intensiv la Salcia şi îi vinde pe piaţă din România, unde controlează tot lanţul de la producţie la desfacere”, arată Hotnews.

„10 mii de euro anual pentru fermele cu 200 de capete"

Hotnews a arătat că pe 28 octombrie 2016, Liviu Dragnea anunţă programul PSD pe agricultură, care conţine un capitol special pentru tomate şi, coincidenţă fericită, porci: „Exportăm 20 de mii de tone, importăm 230 de mii de tone, adică exportăm 30 milioane de euro, încasăm 30 de milioane de euro din export şi plătim peste 350 de milioane de euro – deci românii duc în afară ţării 350 de milioane de euro că să mâncăm de Crăciun carne de porc din Germania, din Olanda, din Ungaria. Nu putem să mâncăm carne de porc din România, aici suntem?! Programul nostru este că 8 ani de zile să fie ajutor pentru îngrăşare, 10 mii de euro anual pentru fermele cu 200 de capete".

Câţi bani s-ar ducea la ferma lui Dragnea Jr.

Promisiunea se transformă în mare viteză, la numai o luna după alegeri, în proiect de ordonanţă. Ministerul Agriculturii pune în dezbatere publică la dată de 1 februarie proiectul: 10.000 de euro pentru fiecare 200 de capete.

Potrivit Hotnews, care citează un angajat la fermei fiului lu Dragnea, aceasta deţinei 4000 de capete de porc, însă capacitatea fermei este de 20.000. Practic firma lui Dragnea jr ar încasa o subvenţie în valoare de 200.000 de euro pentru cei 4000 de porci sau chiar jumătate de milion de euro dacă fermă funcţionează la capacitate maximă.