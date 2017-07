Sistemul informatic al APIA, extins cu aproape 80 milioane lei

Finanţarea va fi asigurată de Ministerul Agriculturii timp de trei ani, cât vor dura lucrările, în primii doi ani urmând să se achite câte 20 milioane lei, iar în ultimul diferenţa. Sistemul informatic va gestiona 6 milioane de parcele agricole în suprafaţă totală de 13,2 milioane ha.







Astfel, în primul an se vor aloca 20 milioane lei, aceeaşi sumă fiind plătită şi în cel de-al doilea an, diferenţa de 39,88 milioane lei urmând să fie achitată în cel de-al treilea an.





„Realizarea proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură” este absolut necesară pentru ca România să poată gestiona în continuare cererile de plată depuse de fermieri pentru plata ajutorului acordat de Uniunea Europeană în domeniul agriculturii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului supus dezbaterii publice pe site-ul MADR.





Principalele obiective generale, din punct de vedere al dezvoltarii/extinderii sistemului informatic sunt dezvoltarea de noi module ale sistemului informatic, în acord cu cerinţele de business identificate în procesarea cererilor de plată şi menţinerea funcţionalităţilor sistemului informatic al APIA în acord cu modificările legislaţiei europene şi naţionale pentru asigurarea gestionării corecte a solicitărilor de plată.

Potrivit MADR, pentru perioada 2017-2020, perioadă în care va fi valabil noul P.A.C. (2014-2020), vor fi necesare actualizări ale sistemului informatic actual, dezvoltări ale modulelor existente şi crearea de noi module ale sistemului informatic, în acord cu modificările regulamentelor europene, legislaţiei naţionale şi a schimbărilor organizaţionale, privind Sistemul Integrat de Administrare si Control; Sitemul de Identificare a parcelelor agricole; Subsistemul de Măsuri de Dezvoltare Rurală; Subsistemul de Scheme privind Reglementarea Pieţei; Subsistemul Scheme privind Direcţia Comerţ Exterior şi Promovarea Produselor Agricole; Subsistemul de Cotă de Lapte; g) Componenta de interfaţă cu subsisteme externe; Asigurarea de servicii lunare de suport pentru exploatarea sistemului informatic; Asigurarea de servicii de administrare a bazelor de date şi a serverelor de aplicaţie ale sistemului informatic al APIA, respectiv monitorizarea şi creşterea performanţei sistemului informatic, actualizări, documentare, back-up şi restaurare aplicaţii; Servicii de evaluare şi asigurare a securităţii informatice privind toate subsistemele sistemului informatic şi componente de interfaţă existente, sau cele care vor fi definite ulterior ca urmare a cerinţelor specifice apărute.





Serviciile de dezvoltare şi actualizare vor include, servicii de analiză, proiectare, dezvoltare, integrare software, testare, punere în funcţiune, implementare, project management şi după caz activităţi de instruire şi asistenţă tehnică. În cazul în care nu pot fi reutilizate interfeţele actuale, serviciile de dezvoltare, respectiv actualizare a sistemului informatic, vor include servicii de implementare a unor interfeţe specifice suplimentare cu actualul sistem informatic.