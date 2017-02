Ce spun analiştii despre proiectul lui Dragnea privind TVA zero pentru livrarea de locuinţe: „Nu e dragoste de popor”

În prezent, se aplică o cotă de 5% de TVA numai pentru vânzarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 metri pătraţi, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA. Pentru locuinţele care nu se încadrează în această categorie se utilizează cota standard de TVA de 19%.

PSD promitea în programul de guvernare că va „extinde cota 0% de TVA pentru vânzarea de locuinţe, publicitate şi pentru inputuri în agricultură, începând cu 1 martie 2017”.

Care sunt condiţiile scutirii

Potrivit proiectului, Dragnea vrea cotă zero de TVA, printre altele, pentru livrarea de locuinţe pentru persoanele fizice, livrarea de construcţii destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, dar şi pentru livrarea de clădiri către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Liderul PSD motivează că această măsură are în vedere „sprijinirea sectorului serviciilor sociale, prin reducerea cotei de TVA de la 5% la 0% pentru clădirile utilizate în scopuri sociale, precum şi facilitarea accesului populaţiei la o locuinţă fără suportarea TVA”.

O altă prevedere a proiectului presupune „majorarea plafonului de scutire până la care acestea pot efectua operaţiuni fără a avea obligaţia plăţii TVA de la 220.000 de lei (65.000 de euro la cursul de la data aderării) la 300.000 de lei (88.500 de euro la cursul de la data aderării)”. Potrivit lui Dragnea, „majorarea plafonului va conduce la posibilitatea unei categorii mai mari de contribuabili să opteze pentru a nu se înregistra ca plătitori de TVA, în condiţiile în care calitatea de plătitor implică o serie de obligaţii care conduc la creşterea sarcinilor administrative a contribuabililor precum şi a costurilor acestora”.

Proiectul de lege poate fi citit aici.

„Nu o să se încadreze mulţi”

Analistul imobiliar Dragoş Vîlceanu susţine în primul rând că este o diferenţă uriaşă ce a promis PSD în prima declaraţie de presă când a câştigat alegerile, respectiv TVA zero la locuinţe, şi ce spune acum, respectiv TVA zero la prima livrare.

Potrivit lui, nu o să încadreze foarte mulţi în situaţia aceasta, pentru că nu o să fie la prima locuinţă, şi nu va avea mare efect pentru că se va aplica doar la proprietăţile care au deja 5% TVA.

„Până nu vedem forma finală ca să vedem într-adevăr cui i se adresează, aşa cum au prezentat ei, nu o să aibă un impact semnificativ. Casele care au TVA 19% sunt scumpe şi sunt mari, iar acolo clar beneficiarul nu e la prima casă şi cu siguranţă nu va fi scutit de TVA, iar la casele ieftine cei 5% oricum nu se simţeau”, a precizat el.

Potrivit lui Vîlceanu, un astfel de proiect ar fi o idee bună în măsura în care se aplică nu doar apartamentelor livrate către populaţie de către plătitorii de TVA, ci ar avea impact dacă s-ar renunţa definitiv la TVA în imobiliare şi pentru persoanele fizice care erau la a doua, a treia vânzare.

„Pe piaţă în momentul ăsta oamenii nu pot să vândă mai mult de o proprietate pe an, pentru că deja de la a doua proprietate pe care tu o vinzi într-un an fiscal, dacă depăşeşti bugetul de 50.000 de euro TVA, devii plătitor de TVA ca persoană fizică. Aceasta este legislaţia din secunda asta conform Codului nostru Fiscal. Ei aici ar trebui să umble. Oamenii nu mai vând. Oameni care au trei case nu pot vinde decât una, pentru că dacă o vând şi pe a doua devin plătitori de TVA. Asta este o aberaţie fiscală”, a precizat el.

Analistul menţionează că măsura de fapt se va adresa numai anumitor persoane, numai unui anumit segment de piaţă, iar ceilalţi vor plăti mai mult. „Pentru că e un guvern social, chiar dacă este şi democrat, iar pe ei îi interesează doar ce se întâmplă cu masele. Nu spun că e un lucru rău, dar nu putem spune acum care va fi efectul în mod direct”, a precizat Vîlceanu.

Procedură de infringement

Dr. Radu Zilişteanu, profesor de economie, susţine însă că măsura va stimula construcţia de locuinţe noi şi o să stimuleze industria construcţiilor.

Cu toate acestea, el spune că prin această măsură Guvernul are interes să evite o procedură de infringement. „În Uniunea Europeană TVA-ul este foarte bine reglementat şi spune că trebuie să ai o pondere principală de TVA şi una mai mică. S-ar putea să vrea să scape de cota aceea de 5% că îi păştea un infringement, pentru că avem trei cote: 19%, cea standard, 9% (pentru anumite produse şi servicii din agricultură, n.r.) şi 5%, aceasta pentru locuinţe”, a precizat Zilişteanu. El a menţionat că există posibilitatea impunerii unor cote zero, iar şansele de procedură de infringement sunt mai mari pentru cota de 5% decât pentru cota zero. „Riscul exista oricum, pentru că exista a treia cotă”, potrivit lui.

„Nu e dragoste de popor. Nu contează ce guvern venea, procedura oricum avea loc. Şi atunci au băgat cota zero în programul de guvernare şi e bine că sună aşa populist”, a mai declarat Zilişteanu.

Pe dezvoltatori, potrivit economistului, pe de o parte îi avantajează pentru că preţul la care vând ei imobilul e mai mic, dar îi încurcă pe partea de reglare a TVA cu statul, TVA deductibil şi TVA colectat. „Adică o să trebuiască să îşi recupereze TVA pentru materiale de construcţii pe care le-au băgat în clădirile alea. Şi asta înseamnă controale fiscale la adresa lor, deci e cu dus întors”, mai spune el.

În schimb, bugetul de stat va fi afectat, dar nu mult. Economistul a făcut şi un calcul estimativ: „Anual se fac cam 40.000 de unităţi locative noi. Cam 20.000 sunt făcute în regie proprie şi restul sunt făcute de dezvoltatori. Dacă le pui pe toate la 100.000 de euro să zicem, 5% ar însemna 5.000 de euro pe fiecare din cele 20.000. Şi ar însemna 100 de milioane de euro, nu e aşa mult. Dar realitatea e probabil la jumătate, am făcut-o de dragul calculului”.

Proiectul lui Dragnea a fost depus la Senat, iar Camera Deputaţilor este decizională. Dragnea nu a cerut procedură de urgenţă pentru acest proiect.