Operatorii aerieni britanici, îndemnaţi să se mute în Europa, altfel vor pierde rute majore

În timpul unor întâlniri private recente, şefilor marilor operatori aerieni li s-a reamintit că pentru a continua să efectueze curse pe continent, de exemplu de la Milano la Paris, trebuie să aibă o bază semnificativă în UE, iar majoritatea capitalului în acţiuni să fie deţinut de o entitate din UE.





Evoluţia, care are loc cu câteva zile înainte de declanşarea oficială a Articolului 50, creşte probabilitatea ca operatorii să ia măsuri de restructurare, cu consecinţe economice pentru Marea Britanie, inclusiv pierderea unor locuri de muncă.





Poziţia fermă a UE ar putea încuraja Marea Britanie să reacţioneze cu reglementări naţionale, ceea ce ar pune şi operatorii din UE în faţa unor opţiuni la fel de dificile, care le-ar putea descuraja investiţiile pe termen scurt pe piaţa britanică, cu toate că unele ar putea încerca în timp să înfiinţeze propriile subsidiare acolo.





Dreptul unor companii precum easyJet de a opera în UE a reprezentat o parte majoră a modelului lor de afaceri şi ar putea exista o disponibilitate din partea acestora de a investi în afara Marii Britanii pentru a-şi menţine cota de piaţă.





British Airways nu efectuează curse intra-UE, dar compania sa mamă IAG ar putea renunţa la unii acţionari, pentru a fi deţinută în majoritate în UE şi pentru a permite altor operatori din grup înregistraţi în Europa să continue să opereze acolo.





Unele companii aeriene au început deja să caute sedii centrale alternative şi să analizeze cum ar putea să se asigure că acţionariatul este majoritar din UE.





Alţii au optat deocamdată să aştepte, în speranţa că Executivul UE va dovedi flexibilitate în privinţa reglementărilor din actualul acord pentru aviaţie.





Oficialii UE s-au exprimat clar, în timpul întâlnirilor cu reprezentanţii operatorilor, în legătură cu consecinţele deciziei Marii Britanii de a ieşi din blocul comunitar.





Reprezentanţi ai easyJet, IAG, proprietara British Airways, şi ai TUI Group, care include şi operatorul Thomson, s-au întâlnit cu comisia UE pentru Brexit săptămâna trecută.





Cu o săptămână înainte a avut loc o altă întâlnire, cu directori ai Air France-KLM, Finnair, Lufthansa şi SAS.





Un expert în aviaţie al firmei de avocatură Clyde & Co, Thomas van der Wijngaart, a declarat că Marea Britanie ar putea suporta consecinţe economice semnificative dacă operatorii aerieni îşi vor transfera structurile financiare şi operaţionale şi îşi vor construi structuri puternice pe continent.





Marea Britanie este membră a unui acord pentru aviaţie bazat pe 35 de reglementări europene, membră a Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei şi are rol de arbitru în aplicarea legislaţiei comune la Curtea Europeană de Justiţie.





Secretarul de stat pentru Brexit, David Davis, a declarat însă că Marea Britanie nu va rămâne parte a acordului ”cer deschis”.





Industria aviatică speră că Marea Britanie şi UE vor reuşi să ajungă la un acord rapid în timpul negocierilor pentru Brexit, care să asigure un impact limitat asupra sectorului.





Un obstacol în calea progreselor este intenţia premierului Theresa May de a scoate Marea Britanie de sub jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie, care în prezent are un rol major în rezolvarea conflictelor între părţile semnatare ale acordului.





Un număr de state membre ar putea avea interese împotriva unui nou acord cu Marea Britanie. Diplomaţii spanioli, de exemplu, au spus că nu vor semna un acord aviatic internaţional care recunoaşte aeroportul din Gibraltar.





EasyJet va înfiinţa o companie operaţională în UE, pentru a obţine certificat pentru zboruri europene. Compania insistă însă că va păstra sediul central în Marea Britanie.





În prezent, easyJet este în proprietate britanică în proporţie de 84%, dar proporţia va scădea la 49% după Brexit, dacă acţiunile fondatorului Stelios Haji-Ioannou, care are naţionalitate cipriotă şi britanică, vor fi clasate ca europene.





Ryanair are sediul în Irlanda şi nu va fi obligată să se transfere, dar 60% din capital este deţinut de cetăţeni UE. Proporţia va scădea la 40% odată de vor fi excluşi acţionarii britanici, fiind vital ca ponderea acţionarilor europeni să crească.





Un purtător de cuvânt al companiei a spus că Ryanair se va adapta.