Teodorovici, despre plafonarea dobânzilor la credite: Eu sunt adeptul pieţei libere. Nu ar fi bine să intervii în piaţă, decât atunci când sunt derapaje

„Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe acest subiect. Eu nu am fost prezent la discuţii, am fost la Bruxelles. E o discuţie, haideţi să vedem care va fi votul final pe această speţă. Eu sunt adeptul pieţei libere, piaţa să fie cea care are mecanismele necesare pentru a se regla. Cererea şi oferta sunt regulile de joc în piaţă şi statul nu trebuie să intervină pe cât posibil, bine ar fi deloc, să nu intervină în piaţă decât atunci când sunt să spunem derapaje într-un fel sau altul”, a afirmat Eugen Teodorovici.

Comisiile reunite – economică, pentru buget şi juridică - din Senat au aprobat marţi plafonarea dobânzilor pentru creditele ipotecare şi de consum.

Potrivit unui amendament adoptat, dobânda maximă pentru creditele ipotecare nu va putea depăşi de mai mult de 2,5 ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare. Cum dobânda legală e astăzi 2,25, s-ar ajunge la un maxim de 5,62%.

Cel de-al doilea amendament adoptat se referă la creditele de consum, unde dobânda anuală efectivă va fi limitată la 18% pe an.