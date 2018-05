Lucian Anghel, BVB: Românii să se împrumute la dobânzi fixe

Evoluţia galopantă a ROBOR-ului a majorat cu câteva sute de lei ratele românilor şi ar putea creşte în continuare dacă se adeveresc preconizarile analiştilor, scrie FinZoom.ro.

Specialiştii au şi sfaturi: creditele cu dobânda fixă

Având în vedere că indicele ROBOR se află pe un trend ascedent, specialiştii ne recomandă să ne împrumutăm responsabil, alegând creditele cu dobânda fixă.

În prezent, pe piaţa bancară se găsesc oferte cu dobânda fixă pe câţiva ani (1, 5, 7 sau 10 ani) sau pe toată perioada de creditare. Chiar dacă în acest moment la unele credite dobânda fixă pare mai mare, pe termen lung situaţia va arăta altfel, mai ales că majoritatea băncilor folosesc ROBOR la 6 luni, a cărui valoare este mai mare decât cea a indicelui la 3 luni.

Lucian Anghel, Preşedinte BVB: „Românii să se împrumute la dobânzi fixe. Aşa cum sunt calculate şi cum se păstrează dobânzile fixe, ele sunt mai mari cel puţin ochiometric, în prezent, prin comparaţie cu dobânda plătită luna aceasta, formată din ROBOR plus o marjă, deci nu are cum să fie dobânda fixă sub dobânda variabilă, pe acest trend de dobândă, mai ales că noi am trecut printr-un minim istoric pentru nivelul ROBOR. La prima vedere s-ar putea spune că nu e cea mai bună alegere, dar pe termen mediu şi lung va fi o decizie înţeleaptă”.

