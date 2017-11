Băncile sunt în avangarda transformării digitale, dar pentru a continua au nevoie de tehnologie

Fenomenul a fost declanşat de digitalizare, iar IDC, într-un studiu realizat pentru Telekom Romania, defineşte această transformare drept „un proces continuu prin care companiile se adaptează la schimbări perturbatoare în pieţele lor sau le provoacă prin utilizarea competenţelor digitale pentru a crea noi produse, servicii si modele de business”. Dacă multe dintre industrii se află de abia în zorii erei digitale, lumea bancară a făcut deja paşi considerabili în această direcţie. Pentru utilizatorul final, servicii digitale din zona bancară sunt aplicaţiile mobile care le permit să îşi gestioneze conturile sau portofelele electronice oferite sub formă de card. Iar viitorul supremaţiei bancare va fi adjudecat de băncile care simt schimbarea şi care îi răspund pe măsură. Nevoia de adaptare la această schimbare stă sub semnul vitezei. Evoluţia trebuie să se întâmple repede. Nu doar pentru că piaţa o cere, ci şi pentru că instituţiile care reglementează piaţa o impun. Experienţa de până acum a arătat că in lipsa unei reacţii rapide la schimbare din partea firmelor, decalajul dintre ele şi alţi competitori se extinde până în pragul unei imposibile recuperări a terenului pierdut. În prezent efectele lipsei de acţiune sunt vizibile în mai puţin de un an. O bancă neatentă la fluxul schimbării care deja se întâmplă este o instituţie care se va trezi în scurtă vreme fără un număr considerabil de clienţi din portofoliul său. Pentru că aceştia se vor orienta către băncile care s-au adaptat schimbării întâlnite. De asemenea, potrivit sondajului IDC CIO pe Europa Centrală şi de Est din 2016, „îndeplinirea cerinţelor de reglementare” a fost menţionată ca fiind motivul principal pentru investiţiile în tehnologie. Băncile fac astfel de investiţii masive în infrastructură, în pregătirea personalului şi în crearea de noi departamente care pot gestiona toate cerinţele de raportare financiară stipulate de băncile centrale (cum ar fi Banca Naţională a României) şi de alte organisme de reglementare. Altfe spus, băncile sunt deja puse în faţa necesarului pas către saltul tehnologic. De exemplu, Comisia Europeană încearcă să protejeze consumatorii de servicii cu ajutorul GDPR (General Data Protection Regulation – Reglementarea Generală asupra Protecţiei Datelor, adoptată de Uniunea Europeană pe 27 aprilie 2016 şi care va intra în vigoare pe 25 mai 2018), ce va avea un impact major asupra tuturor companiilor care administrează datele personale ale cetăţenilor UE. Din moment ce băncile sunt instituţiile care stochează cele mai multe date ale consumatorilor, se va dovedi fără îndoială dificil pentru oricare dintre acestea să gestioneze şi să stocheze date personale în cadrul întregii organizaţii. De aceea, prin intermediul Directivei II asupra Serviciilor de Plăţi (Payment Services Directive II - PSD2), Comisia Europeană caută să dezvolte un sector unificat al serviciilor de plăţi care să stimuleze competiţia, inovaţia şi securitatea. PSD2 va aduce schimbări în peisajul IT care nu numai că vor îmbunătăţi securitatea, dar vor permite de acum încolo şi o colaborare foarte strânsă între bănci şi furnizori terţi. Irt băncile care au făcut investiţii în direcţia transformării digitale vor avea numai de câştigat. Băncile au însă nevoie de parteneri care să le livreze infrastructura digitală, de furnizori capabili să implementeze soluţii IT&C la cheie, personalizate pentru clienţii din domeniul financiar-bancar. Iar Telekom Romania este una dintre aceste companii, cu un portofoliu vast de soluţii şi infrastructura masivă de reţea şi de centre de date (58 de centre de date şi peste 55.000 de metri pătraţi de spaţiu de stocare în Europa la nivelul Grupului Deutche Telekom) care pot fi folosite pentru a introduce, în cele mai agile moduri, noi servicii bancare în România. Experienţa şi know-how-ul oferite de Telekom Romania acoperă două aspecte esenţiale: deschiderea către piaţă şi tehnologie şi securitatea serviciilor oferite. Deschiderea înseamnă crearea de noi modele de business, o colaborare mai strânsă atât în interiorul organizaţiei, cât şi cu partenerii şi, nu în ultimul rând, modalităţi noi de a oferi serviciile digitale clienţilor. Soluţiile disponibile – pentru mobilitate, colaborare şi productivitate – sunt în concordanţă cu demersurile de transformare a sucursalelor sau de interacţiune omnichannel şi pot fi utilizate în diverse moduri pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor. De cealaltă parte, ariile de securitate acoperite – securitate perimetrală, cyberdefense şi securitatea informaţiilor – integrează soluţii de la furnizori consacraţi pe piaţa mondială, care pot fi utilizate pentru a răspunde nevoilor imediate sau pentru iniţiative de eficientizare operaţională a securităţii oferite. Pe baza experienţei sale de furnizor de telecomunicaţii pe piaţa românească – o piaţă care deja a fost provocată de tendinţele transformării digitale şi de reglementările UE, Telekom foloseşte capabilităţile IT pentru a susţine adaptarea industriei bancare locale la noul univers financiar, adresând şi integrând întreaga suită de instrumente-cheie în digitalizare.





