Priviţi absurdul situaţiei. Doamna Lia Olguţa Vasilescu cere explicaţii şi analize despre Pilonul 2 de pensii ASF-ului, adică acolo unde lucrează fostul ei soţ, remunerat acum cu „n”-şpe mii de euro şi care se uita precum curca în lemne la audierile din comisia de validare a sa în funcţia de vice-preşedinte al ASF.

Nici ea nu înţelege, domnle, cum au gestionat privaţii Pilonul 2, unde se duc banii, dacă s-au strâns mai mulţi bani la stat etc etc etc, adică recunoaşteţi şi voi acelaşi bla-bla obosit despre multinaţionalele malefice care sug seva sfântă a acestui minunat popor. Dar, acum, guvernul PSD-ALDE a găsit o nouă marotă, domnle: face analize. Dar aţi devenit doctori, cu toţii, de faceţi atâtea analize, băi fraţilor? Opriţi-vă niţel!

Pilonul II de pensie nu este invenţia românilor. Este un concept împrumutat din alte ţări din Uniunea Europeană şi aplicat înainte de izbucnirea crizei subprime din anul 2008. Raţiunea a fost următoarea: populaţia Uniunii îmbătrâneşte iar presiunea pe sistemul public de pensii începe să apese din ce în ce mai tare.

Ungaria şi Polonia au renunţat între timp la Pilonul 2. Maghiarii brutal, polonezii mai elicat. Ambele ţări aveau nevoie de bani la buget pentru că eram în plină criză euro. Polonia, de exemplu, avea nevoie disperată să reducă nivelul datoriei publice la 60% ca să se încadreze în prevederile Tratatului de la Maastricht. În schimb, sporii populismului care îi vedem astăzi la noi pe scena politică, la maghiari au prins culoarea mucegaiului de mult timp.

Cum funcţionează la noi toată schema cu sistemul de pensii? Avem aşa:

Pe scurt...

Pilonul 1

Aici sunt banii cu care tu contribui la sistemul de pensii public şi care funcţionează pe principiul solidarităţii. Adică banii tăi care ţi se reţin atăzi din salariul brut întreţin pensia bunicului tău sau a vecinului pensionar de pe scară. Este sistemul „pay as you go”. Aici nu ai un cont al tău în care ţi se virează banii, statul nu urmăreşte să maximizeze economiile tale, însă îi ajută pe cei care sunt astăzi în vârstă dându-le pensia.

Pilonul 2

În 2008, statul român a decis ca din contribuţia ta la sistemul public de pensii să fie oprit un procent care să fie vărsat în această găleată care este administrată de fonduri de pensii private. E ca şi când ai face economii, doar că nu te poţi atinge de ele până la bătrâneţe. Însă poţi urmări în fiecare moment câţi bani ai în cont, că sunt pe persoană fizică. Contribuţia este obligatorie pentru cei cu vârsta până în 35 de ani şi opţional pentru cei care au între 35 şi 45 de ani.

Iniţial, acest procent a fost de 2%, astăzi este de 5.1% dar trebuia să fi crescut din anul 2016 la 6%. Niciuna dintre ultimele 3 sau 4 guvernări, câte or fi fost, nu a dorit să îl majoreze. Asta înseamnă că tu ai finanţat fără voia ta cu 0.9% sistemul public de pensii. Adică, cu banii tăi, ultimele guverne au mărit pensiile bătrânilor şi nu ca să le asigure lor bunăstare, ci ca să le cumpere bunăvoinţa pentru... Pentru??? Pentru voturi, exact! De ce zic asta? Pentru că între decembrie 2014 şi 2016 am avut alegeri europarlamentare, prezidenţiale, locale şi generale. Acest 5% a fost îngheţat din anul, aţi ghicit, 2015!

De ce ar fi mai bine ca procentul banilor distribuiţi la Pilonul 2 să crească? Păi, nu spun asta pentru că m-a pus Soroş să scriu, doamna Olguţa, ci pentru că, aici, banii sunt la vedere. Intru în contul meu, ma loghez şi văd în timp real câţi bani am acumulat. În plus, e un dublu control, exercitat atât de stat cât şi de privaţi. Nu este ceva perfect, dar e mult mai bun decât ce oferiţi voi, la stat. În plus, prin faptul că nici tehnocraţii şi nici guvernul PSD-ALDE nu a mărit cu 1% aşa cum era normal contribuţia la Pilonul 2 înseamnă o posibilă diminuare a pensiei private cam cu 15%!

Pilonul 3

Aici e vorba de pensiile private facultative. Oricine poate să contribuie cu până 15% din veniturile brute lunare, dar numai după ce ai 90 de contribuţii lunare la CAS.

De ce sistemul public de pensii este falimentar?

Dintr-o groază de motive. Dacă priviţi datele demografice, prin anul 2040 se pare că un angajat va trebui să susţină două pensii şi jumătate. În prezent, raportul este invers: 2 angajaţi contribuie la pensia unui bătrân. Anul 2040 este o bornă importantă, pentru că, atunci, se vor apropia cu paşi rapizi de pensie cei care au început să contribuie la Pilonul 2 chiar din 2008, adică de la început.

Şi încă o chestiune. Degeaba se împăunează guvernul României că rata şomajului a scăzut la niveluri istorice. Doamna Olguţa, haideţi, doamnă, explicaţi-le oamenilor că aici sunt cuprinşi efectiv cei care încasează ajutorul de şomaj.

De ani buni, rata de ocupare forţei de muncă gravitează în jurul valorii de 60%. Mai exact, în anul 2016, conform INSSE, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%, în creştere faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Dar ţinta naţională este de 70% şi este stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

De fapt, asta contează să privim. Un procent uriaş din populaţia activă nu contribuie la sistemul public de pensii! Unii lucrează la negru, unii nu lucrează deloc, alţii emigrează, naiba ştie! O spune şi Comisia Europeană în toate rapoartele de ţară, de m-am plictisit citindu-le.

Cu asta trebuia să se ocupe un minister responsabil al Muncii, să atragă cât mai mulţi contributori la sistemul public de pensii! Nu să aloce atâta timp şi vorbe sterile unei legi a Salarizării Unitare care, pe bune, niciodată nu va fi pusă în practică! De unde bani, dacă în ţara asta nu se construiesc autostrăzi ci doar se mută banii dintr-un buzunar în altul?

Unde investesc fondurile private banii tăi de la Pilonul 2?

O să dau o veste tristă: nu la Soroş! Ci în titluri de stat! Aproximativ 65% din banii de pensii strânşi la Pilonul 2 sunt investiţi în titlurile de stat ale României. Adică, cu banii noştri de pensii private, statul român îşi refinanţează indirect datoriile şi menţine echilibrul deficitului bugetar. Poţi vedea aici procentul la fiecare fond de pensii din cele şapte acreditare care să administreze Pilonul 2.

De ce investesc aceste fonduri în titluri de stat? Sunt cele mai sigure instrumente în care se poate investi! Teoretic, un stat nu intră în incapacitate de plată cu una cu două, decât dacă este împins în direcţia asta de nişte politicieni iresponsabili. În plus, statul nu va accepta ca banii publici să fie investiţi aiurea, ci el impune condiţiile de eligibilitate pentru fondurile de pensii private.

Unde trebuie să fie statul vigilent şi să ceară explicaţii este în cazul fondurilor private care au avut randamente negative. Aici, da, au fost cazuri, iar statul român ar fi trebuit să ceară lămuriri. Până la urmă, e vorba de bani publici.

Poate fi naţionalizat Pilonul 2 de pensii?

Nu!

În primul rând, ideea de naţionalizare contravine Constituţiei, chiar dacă respectarea Legii Fundamentale a devenit ceva desuet. Dar la articolul 44, alineatul 4, scrie exact aşa:

Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

În al doilea rând... Nu poate fi vorba de o naţionalizare când e vorba de bani publici care sunt administraţi de fonduri private de pensii.

Dar ce poate să facă PSD cu banii tăi, de la Pilonul 2 de pensii?

O şmecherie poate să facă: să treacă administrarea Pilonului 2 de la privat la stat. Pentru că, nu-i aşa, în urma analizei ASF se poate cu uşurinţă concluziona că privaţii nu şi-au făcut treaba. Şi de ce să lăsăm Pilonul 2 pe mâna lui Soroş (chiar dacă am demonstrat că nu la el se duc banii, dar ce conteaza?!) când poate să fie administrat de falimentarul stat român?

Tu vei avea aceleaşi drepturi, numai că Pilonul 2 va funcţiona la fel ca Pilonul 1. Banii nu vor fi multiplicaţi, nimeni nu va urmări randamentul lor, ei vor exista doar ca să mai acopere alte pomeni şi derapaje bugetare.

Evident, o să ţi se scoată ochii cu faptul că nu ai strâns mai nimic în contul tău de la Pilonul 2, aşa că mai bine îi dai în administrarea statului, neglijându-se, însă, că banii strânşi aici înseamnă, de fapt, o investiţie pe termen lung. Dacă nu crezi în ea, e problema ta şi mai bine îi dai de pe-acum tu, singur singurel, banii Olguţei. O să ştie ea ce să facă cu ei.