Investiţiile în productivitatea angajaţilor au creat afaceri de 4 milioane de euro pentru Workspace Studio

Cele mai mari investiţii în spaţiile office sunt făcute în piaţa IT

"Companiile din IT reprezintă aproximativ 80% dintre clienţii Workspaces Studio. Pentru că sunt foarte conectate la tendinţele globale, dar şi în contextul competiţiei intense pentru forţa de muncă specializată, sunt primele care au înţeles importanţa amenajării birourilor dupa principii de ergonomie şi design adaptat, precum şi impactul direct al amenajării în retenţia angajaţilor şi recrutare. Birourile prezentului trebuie să atragă, să încurajeze, să favorizeze şi să reţină talentul, iar clienţii noştri din IT investesc în ergonomie pentru a asigura o soluţie personalizată pentru fiecare angajat. Investiţia într-un post de lucru într-o companie IT poate varia însă foarte mult, de la 300 euro pana la 3000 euro, în funcţie de mobilier", declară Alexandru –Horaţiu Didea, Managing Partner al companiei.

Un studiu internaţional care măsoară experienţa angajaţilor la locul de muncă, realizat în peste 2.000 de birouri ce găzduiesc peste 250.000 angajaţi, distribuiţi la nivel global, arată că doar 57% dintre angajaţi consideră că locul de muncă le permite să lucreze productiv. Productivitatea la locul de muncă este impactată de factori precum mobilitatea şi adaptarea spaţiului la diverse tipuri de activităţi (precum lucru individual, întâlniri unu la unu sau şedinţe), nivelul zgomotului de fond sau ergonomia spaţiului.

Oraşele în care se investeşte în productivitatea angajaţilor

"Companiile din IT din România investesc din ce în ce mai mult în ergonomie, prin staţii de lucru ajustabile electric pe înălţime, scaune de cea mai înaltă calitate şi soluţii acustice pentru open-space. În restul pieţei se păstrează însă tendinţa de economisire, cu orientare către soluţii low şi mid-cost. Scaunele ergonomice sunt o excepţie. În măsura în care exista bugete, în ele se investeşte. Pentru aceeaşi companie sau acelaşi număr de angajaţi, bugetele sunt în continuare mai mici în România faţă de alte ţări europene, inclusiv unele din zona de Est, precum Cehia sau Polonia", completează Alexandru Horaţiu Didea.

Din 2015, când Workspace Studio a devenit dealer partner autorizat al Herman Miller în România, echipa Workspace Studio a vândut peste 7.000 de scaune Herman Miller. Scaunul Aeron, creat în 1994 de Bill Stumpf şi Don Chadwick pentru Herman Miller şi remasterizat în 2016, a devenit cel mai bine vândut model de scaun de birou din toate timpurile. În 2017, vânzările de mobilă Herman Miller au reprezentat 35% din cifra de afaceri totală a Workspace Studio şi reprezintă un factor important pentru dezvoltarea companiei.

În 2017, 90% dintre proiectele Workspace Studio au fost amenajări şi design de birouri pentru companii din Bucureşti, în timp ce restul de 10% s-au împărţit între birourile pentru companii din Iaşi (7%) şi din Cluj (3%).