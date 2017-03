Maia Morgenstern, aplaudată la Londra

Teatrul Evreiesc de Stat a prezentat joi, 16 martie, spectacolul Janka, de Oscar Speace, cu Maia Morgenstern, în regia lui Toma Enache. Spectacolul a adus în atenţia publicului o temă impresionantă – drama trăită de milioanele de evrei care s-au confruntat cu ororile lagărelor de concentrare. Având la bază o poveste reală de viaţă, spectacolul a fost extrem de bine primit de public, aducând încă o dată dovada aprecierii activităţii Teatrului Evreiesc de Stat în contextul cultural internaţiona

”Această piesă este o mărturisire, un document de viaţă tulburător, un act de respect faţă de drama acelor oameni, un act de reconstituire foarte important, un strigăt venit din altă lume către cei care au rămas şi către memoria noastră care se şterge” , spune Maia Morgenstern.

Aflat la cea de-a 46-a ediţie, Târgul de Carte de la Londra a reunit peste 1500 de expozanţi, din 57 de tări. În cadrul evenimentelor organizate de Institutul Cultural Român sub titlul Eternity Ceaselessly Before Us / Eternitatea, nesfârşită, în faţa noastră, dedicate memoriei poetului şi filozofului B. Fundoianu, România a fost reprezentată de personalităţi culturale importante: Gabriela Adameşteanu, Alexandru Vakulovski şi Carmen-Francesca Banciu, profesorii Mircea Martin, Ramona Fotiade şi Claudiu Turcuş, autorul şi editorul Peter Forbes, traducătoarea şi profesoara Jozefina Komporaly, jurnalistul şi criticul Nicholas Lezard, traducătorii Andrew Rubens şi Alistair Ian Blyth, Maia Morgenstern, actriţă şi manager al Teatrului Evreiesc de Stat. Prezenţa României la Târgul Internaţional de Carte de la Londra a fost susţinută de Institutul Cultural Român, prin intermediul Centrului Naţional al Cărţii şi al ICR Londra şi realizată cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al Librăriei Waterstones Piccadilly, al Asociaţiei Editorilor din România, al editurii New York Review of Books, al Teatrului Evreiesc de Stat, TVR Iaşi, precum şi al Muzeului Literaturii Române.