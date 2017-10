Decernarea Premiului Nobel pentru Literatură, astăzi, de la 14.00 (ora României).Ngugi wa Thiong’o şi Haruki Murakami, favoriţii caselor de pariuri

Premiul Nobel recompensează în special romancieri, eseişti, poeţi şi dramaturgi. Totuşi, lista laureaţilor include şi trei filosofi (Rudolf Christoph Eucken, Herin Bergson şi Bertrand Russell), un istoric (Theodor Mommsen) şi un şef de stat (Winston Churchill, distins pentru discursurile sale politice).



Nu de puţine ori Premiul Nobel pentru Literatură a avut şi o semnificaţie politică, având uneori valoarea unei dezavuări a regimurilor autoritare. Într-adevăr, mai mulţi scriitori exilaţi, disidenţi, contestatari, persecutaţi şi interzişi la publicare în ţările lor au fost recompensaţi cu Nobelul pentru literatură, printre aceştia numărându-se nume sonore precum Boris Pasternak, Pablo Neruda, Aleksandr Soljeniţîn şi Gao Xingjian.



„E limpede că şi Nobelul, şi Oscarurile se acord pe criterii etno-corect-politice, plus „justa repartizare” geografică, pe continente. A fost Africa, vine China, urmează India etc. Criteriul estetic vine abia pe urmă, daca mai vine. În 2006 dat fiind că planeta a fost dominată de conflictul arabo-israelian, în firea traditiei ar fi fost ca premiatul să fie Amos Oz. Însa pentru ca Turcia s-a mai apropiat de intrarea in UE, a venit rândul lui Orhan Pamuk”, declara criticul Dan C. Mihăilescu.



Anul acesta, în ciuda firmei Unibet care dă şanse tuturor, de la George RR Martin la Kanye West pentru primirea distincţiei, se aşteaptă ca Academia să meargă pe o alegere mai sigură, potrivit The Guardian, citat de news.ro.



La compania Ladbrokes, în 91% din cazuri, atunci când cota era de 10 la 1, cei cotaţi sub această cifră nu erau luaţi în calcul, excepţie făcând kenianul Kenya’s Ngugi wa Thiong’o cu şanse de 4 la 1, iar japonezul Haruki Murakami, de 5 la 1.



Ultimul scriitor de culoare care a câştigat Nobelul a fost romancierul american Toni Morrison în 1993, şi ultimul scriitor de culoare din Africa a fost Wole Soyinka în 1996.



Romanciera canadiană Margaret Atwood, încurajată de recentul succes al adaptării TV cu "Povestea slujitoarei" se află pe locul trei la Ladbrokes, cu o cotă de 6 la 1, în timp ce poetul sud-corean Ko Un este pe locul patru, cu o cotă de 8 la 1. Alte nume cu şanse la Nobel pe lista Ladbrokes îi includ pe israelianul Amos Oz, scriitorul şi traducătorul italian Claudio Magris şi romancierul spaniol Javier Marías.



Anul acesta, fiecare premiu constă în 9 milioane de coroane suedeze (în jur de 937.000 de euro), care se împart între laureaţi dacă sunt mai mulţi.

Academia, o adunare de 18 membri suedezi care sunt aleşi prin vot secret pe viaţă, a anunţat că Nobelul pentru Literatură va fi dezvăluit pe 5 octombrie, informează The Guardian.



Mai mult de jumătate dintre membrii Academiei trebuie să voteze un eventual câştigător, care este ales din 350 de propuneri făcute de experţi literari şi foşti laureaţi Nobel din întreaga lume.



Urmând dorinţa lui Alfred Nobel, premiul va recompensa "persoana care a adus literaturii cea mai remarcabilă lucrare într-o direcţie ideală".



Nouă milioane de coroane suedeze (832.000 de lire sterline) este premiul care a revenit unui număr de 113 scriitori din 1901 - din care 14 au fost femei, 28 au scris în limba engleză şi 77 au scris proză.



Alegerea de anul trecut, muzicianul şi compozitorul Bob Dylan, s-a dovedit controversată, în special din cauză că Dylan nu a recunoscut premiul - motiv pentru care a fost catalogat drept "nepoliticos şi arogant" de membrul Academiei Per Wastberg - şi apoi a lipsit de la ceremonia de decernare a premiului.



În schimb, el a ridicat premiul într-o ceremonie privată, patru luni mai târziu, şi a oferit discursul aşteptat - singura cerinţă pentru recunoaşterea distincţiei în bani - chiar înainte de expirarea termenului. Dylan, ales "pentru crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, a fost acuzat mai târziu de faptul că şi-a scris discursul folosind site-ul SparkNotes, potrivit news.ro.

In 2014, alegerea francezului Patrick Modiano a fost o surpriză, premiul Nobel pentru literatură a fost acordat scriitorului „pentru arta memoriilor, prin care a evocat cele mai greu de înţeles destine umane şi a dezvăluit universul ţărilor aflate sub ocupaţie“.



În 2013, la fel câştigarea premiului de către scriitoarea canadiană Alice Munro, supranumită „maestra nuvelei contemporane“, primul scriitor din lume care a publicat exclusiv nuvele şi care a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Literatură, a fost de asemenea surprinzătoare.