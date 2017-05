TIFF 2017. Detalii despre cel mai important festival de film din România, la Adevărul LIVE, de la ora 11.00

Deschiderea celei de-a 16-a ediţii TIFF va avea loc pe 2 iunie, ca de obicei în Piaţa Unirii, unde va fi proiectat Regele Belgiei/ Kings of the Belgians, în prezenţa regizoarei şi a personajelor pitoreşti din film. Acesta va fi urmat apoi de concertul „Sirenelor de la Marea Neagră’’, formaţia feminină din film, în frunte cu Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în Bulgaria.

Tot în Piaţa Unirii, pe 9 iunie, publicul îl va întâlni pe legendarul Alain Delon, la proiecţia specială Afacerea Pigot/ Pour la peau d'un flic, thriller-ul scris şi regizat de el în 1981.

Trei filme ale lui David Lynch vor avea parte de proiecţii speciale: celebrul Blue Velvet (1986), controversatul Twin Peaks: Fire Walk With Me, care precede acţiunea serialului cult omonim din anii ′90, şi Piesele lipsă/ The Missing Pieces (2014), în care apar asamblate scene din Twin Peaks: Fire Walk With Me, niciodată arătate publicului.

De ce bat clopotele, Mitică?, de Lucian Pintilie, va fi readus pe marele ecran în onoarea actriţei Tora Vasilescu, distinsă cu Premiul de Excelenţă. Un alt film în care a jucat actriţa, Să mori rănit din dragoste de viaţă (1983), de Mircea Veroiu, va fi proiectat în prezenţa echipei.

Festivalului Internaţional de Film Transilvania 2017 va avea loc între 2 şi 11 iunie, la Cluj-Napoca, şi va prezenta 225 de filme din 53 de ţări.

La Adevărul LIVE, de la ora 11.00, va fi prezent Mihai Chirilov, director artistic şi selector al festivalului, cu cele mai proaspete veşti despre TIFF 2017.