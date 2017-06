Soprana Angela Gheorghiu şi Ramon Vargas cântă în deschiderea Festivalului Internaţional de Muzică din Cehia

Institutul Cultural Român de la Praga organizează concertului extraordinar al sopranei Angela Gheorghiu şi tenorului mexican Ramón Vargas, acompaniaţi de către Filarmonica din Praga condusă de dirijorul Leoš Svárovský în deschiderea celei de a XXVI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Muzică de la Český Krumlov, Republica Cehă.

Cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Cesky Krumlov 2017, cel mai mare eveniment de muzică clasică din Republica Cehă, va avea loc în perioada 14 iulie - 5 august 2017 şi beneficiază de patronajul şi participarea Preşedintelui Cehiei, al Primului Ministru din Cehia, al Ministrului Culturii din Republica Cehă, al Ministrului Afacerilor Externe din Republica Cehă, al Ministrului Industriei şi Comerţului din Cehia, al Ministrului pentru Dezvoltare Regională din Cehia, al Guvernatorului Boemiei de Sud, al primarului din Cesky Krumlov şi al ambasadorilor ţărilor participante.

Vocea unică şi uimitoare a Angelei Gheorghiu au transformat-o rapid într-un star al operei internaţionale. Angela Gheorghiu şi-a făcut debutul internaţional în 1992 la Royal Opera House din Covent Garden în opera Boema (Giaccomo Puccini) şi în acelaşi an a debutat la Metropolitan Opera din New York şi la Opera de Stat din Viena. În 1994 a interpretat pentru prima dată rolul principal din opera Traviatade Giuseppe Verdi la Covent Garden, care i-a adus un succes uriaş. Din acel moment, Angela Gheorghiu a devenit o artistă extrem de dorită în sălile de operă şi de concerte din toată lumea. În decembrie 2000 a interpretat rolul principal în filmul Tosca, în regia lui Benoit Jacquot. Glasul său a răsunat în 2002 la concertul istoric Prom at the Palace care a marcat jubileul reginei Elisabeta a II-a. Printre cele mai importante interpretări ale sale în ultimii cincisprezece ani se numără cele din opererele: La rondine (Giacomo Puccini) şi Paiaţe(Ruggiero Leoncavallo) la Royal Opera House, Romeo şi Julieta (Charles Gounod) la festivalul Choregies d’Orange şi la Festivalul de la Salzburg şi Faust (Charles Gounod) la Metropolitan Opera New York şi Royal Opera House. În 2010 a debutat în Andriana Lecouvreur (Francesco Cilea), într-o nouă producţie a Royal Opera House din Covent Garden. Artista a primit distincţiile “Officier de l’Ordre des Arts et Lettres” şi “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres” din partea Ministerelor Culturii din Franţa şi România. În 2010 i-a fost acordat titlul onorific Steaua României, cea mai înaltă decoraţie oferită de Preşedintele României. În octombrie 2012 a primit decoraţia regală “Nihil Sine Deo” din partea Majestăţii Sale Regele Mihai I pentru promovarea culturii româneşti peste hotare.

Solistul mexican Ramón Vargas este un tenor de renume cunoscut în întreaga lume ca un interpret puternic şi respectat de roluri lirice interpretate în stilul italian bel-canto. În prezent, Ramón Vargas apare cu regularitate în marile case de operă din întreaga lume. În 2017, a interpretat la Opera de Stat din Viena roluri în operele Manon (Jules Massenet), Bal mascat (Giuseppe Verdi) şi Simon Boccanegra (Giuseppe Verdi). De asemenea, de asemenea a dat viaţă cu succes rolului Hoffmann (Jacques Offenbach) la Opera din Paris şi Don Carlos (Giuseppe Verdi) la Opera din Zurich. În acest an a interpretat rolul Edgardo din opera Lucia di Lammermoor(Gaetano Donizetti) la Théâtre des Champs-Elysees din Paris, precum şi rolul Ţarului Berendey din opera lui Nikolai Rimsky-Korsakov, Crăiasa Zăpezii la Opéra Bastille din Paris sau Don Carlos la Opera de Stat din Viena.

Leoš Svárovský este dirijor şef al Orchestrei Simfonice Centrale Aichi din Nagoza şi dirijor şef invitat al Orchestrei Filarmonicii Slovace. Colaborează frecvent cu marile orchestre cehe - Orchestra Simfoninca a Radioului din Praga şi Filarmonica din Praga. Este invitat în mod regulat la pupitrele multor festivaluri de muzică de renume în Republica Cehă şi din străinătate şi a colaborat cu numeroşi solişti şi cu orchestre consacrate din străinătate.

PKF - Prague Philharmonia a fost fondată în 1994 la iniţiativa dirijorului de renume mondial Jiří Bělohlávka sub numele Filarmonica pragheză de cameră. La scurt timp după înfiinţarea sa, PKF - Prague Philharmonia a fost inclusă în cercul celor mai respectate orchestre din Republica Cehă şi-a construit o reputaţie excelentă în Europa şi în întreaga lume. Orchestra este apreciată pentru sunetul său caracteristic, în spatele căruia, în afară de contribuţia permanentă a dirijorului-fondator, stă repertoriu său: muzica clasicismul vienez.

Concertul va avea loc vineri, 14 iulie, începând cu ora 20:30, la Grădina Pivovarska din Cesky Krumlov.

Program

Giuseppe Verdi (1813-1901): uvertura din Nabucco

Giuseppe Verdi (1813-1901): „Parigi, o cara“, duetul Violetta şi Alfrédo din Actul al III-lea al operei Traviata

Jules Massenet (1842-1912): „Adieu notre petite table“, aria lui Manon din Actul al II-lea al operei Manon

Charles Gounod (1818-1893): „Ah! Léve-toi, soleil!“, aria lui Romeo din Actul al II-lea al operei Romeo şi Julieta

Giacomo Puccini (1858-1924): Preludio Sinfonico

Giacomo Puccini (1858-1924): „Un bel dì vedremo“, aria Madamei Butterfly din Actul al II-lea al operei Madama Butterfly

Francesco Cilea (1866-1950): „ È la solita storia del pastore“, aria lui Federico din Actul al II-lea al operei L‘Arlesiana

Gaetano Donizetti (1797-1848): „Lucia, perdona … Ah, talor del tuo pensiero“, duet Lucia şi Edgardo din Actul I al operei Lucia di Lammermoor

Georges Bizet (1838-1875): uvertura din actul al III-lea al operei Carmen

Georges Bizet (1838-1875): „La fleur que tu m‘avais jetée“, aria lui Don José din Actul al II-lea al operei Carmen

Georges Bizet (1838-1875): „Habanera (L’amour est un oiseau rebelle)“ aria lui Carmen din Actul I al operei Carmen

Giacomo Puccini (1858-1924): „Mario! Mario!“, duet Tosca şi Cavaradossi din Actul I al operei Tosca

Pietro Mascagni (1863–1945): intermezzo din opera Cavaleria Rusticană

Giacomo Puccini (1858-1924): „E lucevan le stelle“, aria lui Cavaradosssi din Actul al III-lea al operei Tosca

Antonín Dvořák (1841-1904): „Cîntecul Lunii“, aria Rusalkăi din actul I al operei Rusalka

Giacomo Puccini (1858-1924): „O soave fanciulla“, duet Mimì a Rodolfo din Actul I al operei La bohème