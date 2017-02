Dan Voinea, la New York

Târgul Internaţional de Artă Contemporană VOLTA NY, aflat în 2017 la cea de-a 10-a ediţie, se desfăşoară în perioada 1 - 5 martie, la PIER 90. Şi la această ediţie, organizatorii doresc să aducă în centrul atenţiei proiectele artistice personale, concentrând experienţa târgului de artă asupra aspectului fundamental: artiştii şi operele lor.



VOLTA NY a debutat în 2008, ca versiune americană a târgului de artă european Basel Volta, fondat, în 2005, de trei importanţi dealeri de artă. Încă de la început, directorul artistic Amanda Coulson, împreună cu echipa sa, a creat un spaţiu ideal, de mare prestigiu şi vizibilitate, pentru afirmarea internaţională a unor artişti emergenţi sau a unor trendsetteri de ultimă oră, care au potenţialul de a deveni rapid nume consacrate ale artei contemporane; un târg accesibil tinerilor iubitori de artă, dar şi foarte apreciat de colecţionari. VOLTA NY are loc în vecinătatea şi simultan cu THE ARMORY SHOW, un alt târg de artă de primă mărime. Cele două târguri sunt afiliate şi furnizează publicului, pe care şi-l împrumută reciproc, viziuni complementare asupra artei contemporane. La VOLTA NY, participă anual peste 100 de galerii de artă, din peste 40 de ţări. Participarea se face pe bază de invitaţie, organizatorii făcând o riguroasă selecţie, în funcţie de prestigiul galeriilor şi al artiştilor pe care acestea îi reprezintă.



Dan Voinea (foto dreapta) (n. 1970, Braşov) a absolvit Universitatea Naţională de Artă Bucureşti (azi, UNARTE), în 1997. A lucrat apoi, timp de doi ani, ca ilustrator de carte, şi, încă 10 ani, ca Art Director în câteva agenţii de advertising şi multinaţionale din Bucureşti. În paralel, şi-a continuat munca de atelier şi a avut două expoziţii personale în Franţa: East Wind, la Galeria Les Cordeliers din Romans-sur-Isère (1999), şi Finish the Poem, la Galeria S.A.N. din Sénart (2002), pe lângă numeroase expoziţii de grup, în ţară şi peste hotare (Olanda, SUA). În 2008, urmează prima expoziţie personală ca propunere de pictură monumentală, Urban Capella / Eroi şi Judecători, la Galeria Cărtureşti, din Bucureşti. În 2010, renunţă definitiv la munca de advertising şi se dedică exclusiv celei de artist vizual. Se afirmă ca pictor figurativ în 2011, cu Playboy Afternoon, la Dancona Budis Gallery, din Bucureşti şi, apoi, în 2013, cu A Momentary Rise of Reason, la Beers Lambert Contemporary Gallery, din Londra, înscriindu-se astfel în pictura emergentă românească.

Într-o cronică dedicată artistului, criticul londonez Simon Longman scria:

"Opera lui Voinea prezintă o estetică îndrăzneaţă a tradiţionalismului manipulat, reinterpretat în mod inteligent pentru a spune poveşti - pentru a explora fantezia interacţiunii umane şi pentru a reprezenta un teatru vizual al suprarealismului."

Împreună cu Slag Gallery din New York, Dan Voinea participă, în 2014 şi 2015, la două târguri importante de artă, Volta Basel şi Volta New York. Este prezent, din nou, în SUA, luând parte la expoziţia de pictură românească contemporană Defaced, curatoriată de Mardee Goff, la Boulder Museum of Contemporary Art (BMoCA), Colorado (2014). În 2015, a avut prima personală în SUA, Absently Yours, la Slag Gallery, de asemenea cu suportul ICR New York. Următoarea sa expoziţie personală va avea loc la Kunstverein Worms, Germania, în aprilie 2017.



Slag Gallery, patronată de Irina Protopopescu, a fost inaugurată în iunie 2008, în legendara zonă a galeriilor de artă Chelsea (Manhattan), într-un spaţiu cu o suprafaţă de cca. 185 m². În 2012, galeria s-a mutat în Bushwick (Brooklyn), noul cartier artistic al New York-ului.

Galeria reprezintă un grup de artişti emergenţi, americani şi internaţionali, între care se numără şi românii Dumitru Gorzo, Dan Voinea şi Cătălin Moldoveanu, şi îşi propune să le faciliteze dezvoltarea carierei artistice pe termen lung, prin asigurarea contactelor cu alte galerii internaţionale, cu curatori, instituţii, muzee şi colecţionari de artă.

Artiştii galeriei au fost incluşi în numeroase expoziţii de renume din întreaga lume, precum: Bienala de la Veneţia (2001); Bienala de la Istanbul (2011); Bienala de la Praga (2011), Bienala de la Gwangju (2014), ca şi în expoziţii organizate de muzee şi instituţii prestigioase, ca: PS1 (spaţiu expoziţional ce aparţine de Museum of Modern Art / MoMA, dedicat mai ales artei experimentale) din New York; The Drawing Center, NY; Brooklyn Museum, NY; Marina Abramovici Institute, San Francisco; Kunsthalle Budapesta (Mucsarnok); MODEM Modern and Contemporary Art Center, Debreţin; Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC), din Bucureşti; MKM Museum Kuppersmühle, Duisburg; NJMoCA; Herzliya MoCA; Queens Museum of Art; Birmingham Museum of Art; BMoCA, Colorado; Islip Museum of Art, NY; Haifa Museum of Art, pentru a da doar câteva exemple.

"Lofty", 2017, oil on linen, 63 x 59, pictura de Dan Voinea