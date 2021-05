O capsulă spaţială Soyuz, scoasă la licitaţie de Roscosmos. Ce misiune a îndeplinit modulul în urmă cu trei ani

„V-aţi gândit vreodată să aveţi un modul de coborâre Soyuz MS adevărat, ca piesă în colecţia sau expoziţia dvs.? Acum aveţi o şansă unică să-l cumpăraţi! Modulul de coborâre nr. 738 al misiunii Soyuz MS-08 este acum disponibil”, se arată în postarea Glavkosmos, o subsidiară a agenţiei spaţiale ruse Roskosmos, transmite Digi24.

Potrivit anunţului, vânzătorul va asigura transportul şi instalarea modulului acolo unde doreşte clientul, va realiza pentru acesta un stand echipat cu o paraşută şi sistem de iluminare şi va ajuta cu formalităţile vamale, dacă este nevoie.

Capsula rusă Soyuz MS-08 a fost lansată pe 21 martie 2018 de la Cosmodromul Baikonur, aducând pe Staţia Spaţială Internaţională trei membri ai echipajului expediţiei ISS-55/56. La 4 octombrie 2018, modulul de coborâre scos acum la vânzare a aterizat în Kazahstan, aducându-i pe cei 3 astronauţi înapoi pe Pământ. Durata misiunii a fost de 197 de zile.

